Вакцинация подростков - что нужно знать родителям

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – О вакцинации подростков от коронавируса в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказала заведующая отделением педиатрии городской поликлиники №36 города Алматы Динара Кайпова.

- Известно, что вакцина против КВИ дает привитому специфический иммунитет, который защищает от коронавирусной инфекции. Что такое специфический иммунитет?

- Специфический иммунитет (то есть защищающий от какой-то конкретной болезни) в нашем организме обеспечивают не только растворенные в крови белковые молекулы-антитела, но и так называемые Т-клетки памяти.

Встретившись с возбудителем новой, неизвестной инфекции, и подобрав к нему ключ, лимфоциты запоминают вредителя и при повторном заражении сразу же запускают в производство нейтрализующие антитела необходимой формы, обеспечивая быстрый и эффективный иммунный ответ.

Иммунная система ребенка ежедневно встречается с множеством антигенов и справляется с ними и обеспечивает защиту. Антигены, содержащиеся в дозе вакцины, никоим образом не могут перегружать организм и направлены на выработку специфической иммунной защиты против КВИ.

На сегодняшний день в нашей стране вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет будет проводиться вакциной «Комирнати» (компании «Pfizer»), которая одобрена ВОЗ, и является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации подростков старше 12 лет и беременных.

Проведение вакцинации указанных контингентов в республике основано на опыте других стран (США, Германия, Великобритания, Израиль, Бельгия, Индия, ОАЭ), в которых рекомендована вакцинация детей старше 12 лет.

Перед проведением вакцинации медицинским работником проводится медицинское осмотр подростка с измерением артериального давления, сатурации, температуры, осмотра кожных покровов и видимых слизистых, оценивается общее состояние. При выявлении жалоб и клинических показаний подросток направляется на дополнительные лабораторно-инструментальные исследования. По показаниям, могут быть направлены на консультацию узких специалистов.

- К чему приведет отказ родителей от вакцинации ребенка?

- Отказываясь прививать ребенка, родитель лишает своего ребенка права на охрану здоровья, гарантированного Конституцией Республики Казахстан (статья 29), определенного Конвенцией о правах ребенка ООН и законом «О правах ребенка в РК», и подвергает его риску заболевания вакциноуправляемыми инфекциями, значительно повышает риск заболевания коронавирусом у детей и развитию осложнения после перенесенного КВИ (синдром Кавасаки).

Подростки, которые состоят на диспансерном учете, допускаются на вакцинацию против КВИ после получения консультации и допуска от лечащего врача. При наличии у подростка хронических заболеваний, вакцинация будет проводиться в периоде ремиссии.

- В этом году наблюдается высокий рост заболевания коронавирусом среди детей и подростков. Как Вы думаете, чем это обусловлено?

- На сегодняшний день наблюдается пятикратное увеличение количество детей зараженных коронавирусом. Родителям необходимо привить ребенка. Это поможет детям защититься от заражения коронавирусной инфекцией. Как защитить себя от заражения коронавирусом? Это- часто мыть руки, закрывать рот и нос салфеткой при чихании и кашле, не трогать рот, нос и глаза до мытья рук, ограничить использование общественного транспорта, избегать многолюдные места.

Необходимости отмены занятий в школах или детских садах нет. Но крайне важно, чтобы учебное заведение неукоснительно и педантично соблюдало санитарные нормы.

- Возможно ли проявление реакции или побочных эффектов у детей после вакцинации?

- В течение нескольких дней у ребенка могут наблюдаться слабовыраженные или умеренные побочные эффекты. Это нормальные признаки, свидетельствующие о том, что организм выстраивает защиту, а иммунная система формирует ответ. Эти побочные эффекты обычно проходят через 12-48 часов. После введения второй дозы у некоторых детей побочные эффекты могут отличаться от побочных эффектов, вызванных первой дозой или вообще отсутствовать. Возникновение побочного эффекта, относящегося к частым, не является поводом отказываться от введения второй дозы мРНК-вакцины против COVID-19. Для формирования полной защиты нужны обе дозы.

- Спасибо за интервью!