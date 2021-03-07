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Вакцинация, подготовка к паводку и яблоневые сады – обзор событий за неделю в РК

Автор:  
Олеся Жуковень
7 Марта 2021, 12:05
Вакцинация, подготовка к паводку и яблоневые сады – обзор событий за неделю в РК

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В регионах Казахстана началась вакцинация полицейских и учителей, учащиеся 1-5 классов перешли на традиционный режим обучения – об этих и других события в обзоре корреспондента МИА «Казинформ».

Неделя в нашей стране началась с праздника – Дня благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. В Казахстане его отмечают шестой год подряд.

Первого марта произошло долгожданное для школьников и их родителей событие: учащимся 1-5 классов санитарные врачи разрешили перейти на комбинированный режим обучения. С соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности дети вернулись в школы. В Министерстве образования и науки заявили, что намерены восполнить пробелы в знаниях детей, находившихся на «дистанционке».

Тема коронавируса по-прежнему не сходит с повестки дня. Однако все больше новостей связаны с вакцинацией населения от нового вируса, снятием ограничительных мер в областях и восстановлением экономики в постковидный период. Что касается вакцинации, то на минувшей неделе в регионах начали массово вакцинировать учителей и полицейских. Например, в Северо-Казахстанской области намерены ежедневно прививать 40 стражей порядка. Даже список составили тех, кто хочет получить вакцину. На первом этапе, напомним, прививали медиков и сотрудников санитарных служб.

В Министерстве здравоохранения полагают, что вакцинация станет альтернативой карантинным мерам. На брифинге вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов отметил, что в марте и апреле прогнозируются от 15 до 20 тысяч случаев заболевания. Многое будет зависеть от дисциплинированности казахстанцев. Впереди – весенние праздники. Возможен рост числа инфицированных, как это случилось после Нового года.

М.Шоранов добавил, что с этого года постоянно будут оценивать готовность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с COVID-19. По его словам, «результаты работы медицинских работников имеют непосредственный социальный эффект, от которого во многом зависит не только жизнь конкретных людей, но и стабильность экономики в целом».

На прошлой неделе состоялся 14-й саммит Организации экономического сотрудничества, в котором принял участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Наш Президент высказал ряд предложений по повышению эффективности Организации. Речь шла в том числе и о продовольственной безопасности.

В Министерстве сельского хозяйства в то же время озаботились ростом цен в регионах Казахстана на куриные яйца и подсолнечное масло. Обещают заключить соглашения с производителями и остановить рост цен на эти продукты.

В продолжение темы обеспечения продовольственными товарами – новость из Карагандинской области. Здесь планируют строительство овцеводческой мегафермы на 500 тысяч голов. Вторым этапом - строительство завода по переработке баранины мощностью до 8 тысяч тонн в год.

Минсельхоз же заявил о том, что в течение пяти лет по республике будут реализованы 380 инвестиционных проектов. Из них более 65% - по импортозамещению.

Интересный проект, но уже не в сфере сельского хозяйства, будет реализован в Туркестанской области. Там итальянская энергетическая компания приступила к строительству солнечной электростанции.

С началом весны практически во всех регионах страны актуальность приобретает тема паводков. Прошли командно-штабные учения. На брифинге министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин рассказал о готовности к предстоящему паводковому периоду. По его словам показатели осеннего увлажнения почвы больше нормы в бассейнах рек Есил в Акмолинской и Северо-Казахстанской области, реки Тогызак в Костанайской области, реки Нура в Карагандинской области. Глубина промерзания почвы больше прошлогодних показателей в среднем на 9-71 см в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской, Костанайской, Актюбинской областях. Процесс снегонакопления продолжается. Проводится мониторинг с подразделениями Комитета водных ресурсов по наполняемости водохранилищ.

В Северо-Казахстанской области уже готовятся к приходу большой воды. Мартовская погода в регионе прогнозируется нестабильная, с большим количеством осадков и перепадами температур. С учетом гидрологической обстановки есть угроза паводка и подтопления населенных пунктов.

В Восточно-Казахстанской области взрывают лед на реках.

Глава МЧС поручил взять на особый контроль Селетинское водохранилище в Акмолинской области.

Несомненно, хорошей новостью в первую весеннюю неделю можно назвать возобновление и увеличение авиарейсов. В частности, из Алматы возобновили полет в Кыргызстан. Планируется открытие рейсов в Украину, возросло количество рейсов в Москву. Началась продажа билетов на первые международные рейсы из аэропорта города Туркестана.

В Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях и городе Шымкенте появятся новые яблоневые сады. По крайней мере, такими планами поделился на минувшей неделе Минсельхоз. Кстати, в Туркестане уже высадили сливы. За три года рассчитывают получить 20 тонн фруктов с одного гектара.

Самыми трогательными и радостными новостями из мира природы стали сообщения из Жамбылской области. На территории Меркенского лесного хозяйства на фотоловушки попала семья роскошных снежных барсов. А в Алматинском зоопарке на свет появился серый кенгуру.


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