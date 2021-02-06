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Вакцинация от коронавируса в Иордании приняла форму национальной программы

Автор:  
Арсен Утешев
6 Февраля 2021, 20:00
Вакцинация от коронавируса в Иордании приняла форму национальной программы

АММАН. КАЗИНФОРМ – Вакцинация от коронавирусной инфекции в Иордании приняла форму национальной программы, в рамках которой власти Хашимитского Королевства стремятся получить вакцины из разных источников в соответствии с принятым стандартом. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр здравоохранения Иордании Назир Обейдат, власти страны предприняли необходимые меры для запуска Национальной программы вакцинации против COVID-19, которая началась 13 января после прибытия в Королевство первых партий вакцин Emarati Sinopharm и Pfizer/BioNTech.

Контракт с Pfizer включает поставку 300 000 доз в течение первого квартала этого года. Помимо этого, к концу февраля власти страны надеются получить 650 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Oxford через глобальную программу Covax. К тому же Иордания уже успела заключить соглашение с американской группой компаний Johnson & Johnson.

«Мы будем получать новые партии вакцины каждую неделю, пока не решим, что она нам больше не нужна», - отметил Обейдат, при этом добавив, что «желающие получить прививку не смогут выбирать какую-то определенную вакцину, поскольку их распределение будете основано по принципу случайности, при этом какая-либо дискриминация будет исключена».

Также иорданское министерство здравоохранения в своем заявлении напоминает о нехватке одной лишь вакцины для сдерживания распространения коронавируса: «Помимо вакцины мы должны соблюдать правила здравоохранения, такие как ношение маски, мытье рук и соблюдение безопасного физического расстояния».

«Сегодня Иордания занимает 41-е место в списке стран, начавших вакцинацию против вируса, что является своего рода «достижением», - заявил Обейдат, отметив, что премьер-министр и по совместительству министр обороны Бишер Хасауна, а также ряд других министров уже привились вакциной Sinopharm.

Главная цель вакцинации - сделать прививку как можно большему количеству людей. При этом приоритетное внимание будет уделяться наиболее уязвимым группам населения - пожилым людям, лицам с сопутствующими заболеваниями, а также работникам сектора здравоохранения.

По мнению министра, для образования коллективного иммунитета необходимо вакцинация около 3 миллионов жителей страны. Как ожидается, вакцины бесплатно получат как жители Иордании, так и иностранцы.

«Сегодня функционируют 29 основных центров и 45 отделений, куда люди могут обратиться за вакцинами», - отмечает Ваэль Хайаджне, генеральный секретарь министерства здравоохранения по эпидемиологическим вопросам, ответственный за кризис COVID-19.

«Вакцина может иметь незначительные побочные эффекты, но они не смертельны. Вы можете почувствовать усталость, вздутие на месте прививки, повышение температуры тела и другие незначительные побочные эффекты», - добавил Хайаджне.

Для таких случаев опубликованы номера телефонов, по которым можно сообщить о возникших после вакцинации проблемах со здоровьем. Кроме того, около 150 групп отслеживают ситуацию, обзванивая и опрашивая граждан, получивших вакцину о возможных побочных эффектах.

На сегодняшний день прививки получили уже около 30 тысяч человек, при этом около 300 тысяч желающих вакцинироваться подали онлайн-заявки на соответствующем сайте. Как отмечают в министерстве здравоохранения, еще не получено сообщений о каких-либо экстремальных или опасных симптомах среди тех, кто получил вакцину от коронавируса.

«Большинство проявившихся симптомов носят легкий характер и в принципе ожидаемы, как и после любой прививки – боль, отек и покраснение в месте инъекции, головные боли, лихорадка, а в некоторых случаях – боль в суставах», - отмечает министерство.

Как сообщает Агентство ООН по делам беженцев, Иордания также стала одной из первых стран в мире, которая начала вакцинацию беженцев от COVID-19. Проживающие в Иордании беженцы наравне с гражданами страны включены в национальную программу по вакцинации.


Здравоохранение   Ближний Восток   Иордания   Коронавирус в мире  
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