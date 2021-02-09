Вакцинация от коронавируса: какие есть противопоказания

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач-эпидемиолог управления общественного здоровья Алматы Эльвира Ибрагимова рассказала, какие есть противопоказания для вакцинации от коронавируса, передает корреспонденту МИА «Казинформ».

По словам спикера, противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 являются: наличие высокой температуры, острые фазы инфекционного заболевания, аутоиммунные заболевания, возраст до 18 лет, беременность, кормящие мамы. Если это имеется, то вакцинация в этот период не будет проводиться.

«На самом деле вакцинация - это обычный процесс. Я думаю, что не стоит переживать, нервничать. Обычно врачи назначают после вакцинации такие препараты, как парацетамол - жаропонижающие, если вдруг повысится температура. Но в любом случае, прежде чем собрались провести вакцинацию, я очень рекомендую проконсультироваться с лечащим врачом. Потому что употребление некоторых препаратов является противопоказанием при любой вакцинации. Без разбора нельзя употреблять препараты перед проведением вакцинации», - сказала она.

Также, по ее словам, нельзя пить алкоголь, в частности, при вакцине от КВИ противопоказаны гормональные препараты.

«Если вы на данный момент употребляете их, то нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем вы будете вводить вакцину. Это одно из противопоказаний к проведению вакцинации... Если вы ранее употребляли гормональные препараты, то зависит от того, какое лечение и от какого заболевания, это все очень индивидуально. Поэтому проводит осмотр и консультацию ваш лечащий врач. И только после получения информированного согласия и заполнения анкеты на наличие хронических и сопутствующих заболеваний, будет проводиться процедура вакцинации», - добавила она.

Кроме того, врач рекомендует не мочить место введения вакцины, не посещать баню после введения вакцины в течение двух трех дней. Если у вас имеется какая-то реакция, то немедленно сообщите в поликлинику, где проводилась вакцинация.

Врач также уточнила, можно ли ходить на работу после прививки.

«Если у вас имеется клиника, то есть клинические проявления, повышение температуры, тогда вам необходимо остаться дома и проконсультироваться с врачом. На две недели обычно на карантин не отправляют», - заявила спикер.