Вакцинация от COVID-19 в Алматы: сколько человек привились за сутки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы первым компонентом от коронавируса за прошедшие сутки вакцинировано 1435, вторым компонентом – 1737 человек. Зафиксировано 79 случаев заболевания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 8 ноября зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 77 случаев с симптомами и два без симптомов. Выписано всего – 136, поступило – 73. Итого в инфекционных стационарах (2334 коек) физически находятся 813 человек (25 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 90. На ИВЛ – 18, на неинвазивной ИВЛ – 42, High flow занято – 20 аппаратов», - сообщили в управлении общественного здоровья города.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1537 пациентов, с симптомами – 1468, с легкой и средней степенью, без симптомов – 69.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1435 человек, вторым компонентом – 1737 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 8 ноября 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 003 255 человек, вторым компонентом 941 821 человек. Из общего количества привитых лица старше 60-ти лет составляют 121 195 человек.

В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.