Вакцинация идет своими темпами - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о темпах вакцинации в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень важно понимать, что сейчас поставки вакцин в Казахстан осуществляются согласно графику. На сегодняшний день 6,2 млн доз вакцин поставлено в регионы. На сегодняшний день 2 587 884 получили первую дозу, что составляет 26% от подлежащего населения. Второй компонент получили 1 480 309 человек», - сказал в ходе брифинга в СЦК Алексей Цой.

По словам министра, в остатках у нас по стране имеются более 1 млн как первого, так более 1 млн второго компонента.

«График поставки четко зафиксирован. Мы получаем вакцины с надлежащими сроками годности поэтапно. И на данный момент, несмотря на большую агитационную работу, совместно с регионами и государственными органами больше 3 500 публикации, 17 тысяч материалов было опубликовано как в региональных СМИ, так и в центральных госорганах», - добавил А. Цой.

Министр подчеркнул, что вакцинация в Казахстане идет своими темпами.

«Еще раз хотел отметить, что вакцинация имеет добровольный характер. Мы видим, что наши граждане сейчас уже идут осознанно, приглашают друг друга на вакцинацию. Мы видим хороший эффект. 0,03% всего из тех граждан, которые прошли вакцинацию, переболели COVID-19 - это очень хороший процент. При эффективности 90% - 10% по сути не должны были иметь иммунитет к вакцинам. Но мы видим, что в Казахстане этот процент намного ниже, и что они эффективны и действуют», - заявил глава Минздрава.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.