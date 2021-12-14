Вакцинация и ревакцинация защитят от тяжелого течения COVID-19 - врач

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вакцинация и ревакцинация нужны для защиты от тяжелого течения COVID-19. Об этом заявила главный врач поликлиники №30 города Алматы Асель Хамидулла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Асель Хамидулла отметила, что алматинцы, пользуясь отменой жестких ограничений, расслабились, стали чаще посещать места массового скопления людей, перестали носить маски, не соблюдают социальную дистанцию.

По ее словам, ситуация с коронавирусом все еще опасная, люди по-прежнему заболевают ежедневно. К примеру, в инфекционных стационарах насчитывается свыше 200 пациентов. Поэтому, чтобы вернуться к привычному образу жизни, необходимо вакцинироваться.

«Вероятность возникновения новых волн коронавируса и вспышек эпидемии зависит в том числе от самих людей и их отношения к прививкам. Нужно понимать, что вакцины не вредят иммунитету, а лишь «включают» его непосредственную функцию, заложенную изначально. Они помогают вырабатывать антитела и защищают организм», - отметила А. Хамидулла.

Спикер напомнила, что коронавирус вызывает много осложнений как у пожилых людей, так и у молодежи. Очень важно продолжить вакцинировать подростков старше 12 лет, так как их организм по росту и весу приближается к взрослому. Кроме того, их вакцинация поможет усилить иммунную прослойку.

«Подростки имеют обширные социальные контакты, они посещают секции, школу. Да, большинство из них легко переносит вирус, но это не исключает возможность тяжелого течения болезни и развития осложнений. К тому же они могут быть переносчиками, заражая детей младшего возраста, беременных женщин и пожилых людей. Их вакцинация поможет замедлить распространении инфекции», - считает главврач поликлиники.

На сегодня в городской поликлинике №30 препаратом производства Pfizer вакцинированы 180 человек, в их числе дети старше 12 лет.

Как сообщила А. Хамидулла, вакцина переносится хорошо, за период наблюдений осложнений не было. Всего же по городу препаратом Pfizer привиты 21 559 человек, в том числе 1257 беременных, 4344 кормящих женщины и 15 958 детей и подростков.

Главврач не отрицает, что в редких случаях можно заболеть после введения вакцины от COVID-19. Однако наличие антител, которые формируются после вакцинации, влияет на благоприятное течение заболевания. Вирус будет инактивирован антителами и поэтому не сможет оказать столь разрушительного воздействия на организм.

По ее наблюдениям, на больничные койки попадают и к аппаратам ИВЛ подключают, как правило, непривитых. Поэтому лучшей и действенной защитой будет не только вакцинация двумя компонентами, но и ревакцинация, которая стимулирует выработку новых антител.

«Эту процедуру по праву считают самым эффективным способом защитить свой организм от опасных вирусных инфекций, например, инфекции, вакцинацию от которых мы получали в детстве. Некоторые прививки, сделанные в детском возрасте, необходимо периодически повторять. Это связано с тем, что с течением времени иммунная память ослабевает, а повторная вакцинация позволяет надежно закрепить реакцию иммунной системы на определенные возбудители заболеваний», - объяснила главный врач поликлиники №30.

При этом уровень антител не является показателем, который может влиять на решение о ревакцинации. Получать третью прививку можно спустя 6 и 9 месяцев после вакцинации.