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    17:26, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вакцинация беременных: когда лучше прививаться от КВИ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Важно ли прививаться беременным от коронавируса и когда стоит лучше всего это сделать, пояснил президент казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, профессор Вячеслав Локшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За прошедшие полтора года мы увидели, что среди заболевших COVID-19 много беременных. Если при первых штаммах вируса - «уханьском», «британском» беременные не очень тяжело болели, хотя среди них были случаи смерти, мертворождения и преждевременные роды, то сегодня вирус так приспосабливается, что больше поражает беременных. Течение довольно тяжелое. Об этом сообщают все акушеры-гинекологи мира, также пневмония протекает тяжело. Это приводит к росту смертности среди беременных, приводит к тяжелым осложнениям во время беременности. Во время беременности есть такие изменения как повышение свертываемости крови, понижения иммунной защиты, затруднения движения легких», - рассказал Вячеслав Локшин.

    Врач пояснил, что у беременных тяжело протекает COVID-19. Он поделился, когда беременным стоит сделать прививку от коронавируса.

    «Есть один путь предотвратить заболевание - провести вакцинацию до беременности, то есть, завершить за три-четыре недели до начала беременности. Но если это сделано не было, то рекомендуется вакцинация и во время беременности. Сегодня многие страны мира вакцинируют беременных после 12-16 недель, когда завершен органогенез», - отметил врач.

    «Хотя исследования, которые проведены сначала на животных, а потом и на беременных добровольцах во многих странах мира показали, что никакого негативного влияния на плод и течение беременности вакцина не оказывает. Ведь там убитый вирус или частицы его, которые не размножаются в организме. Но вырабатываются антитела, которые в последующем и ребенка защищают. Поэтому, вакцинация беременных - очень важный этап для защиты от тяжелой вирусной инфекции», - пояснил В. Локшин.

    Ранее доктор объяснил, почему необходимо прививаться от коронавируса детям и подросткам.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная Минздрав РК
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