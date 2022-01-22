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Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Алматы: кому она доступна

22 Января 2022 12:15
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Вакцина «Спутник Лайт» поступила в Алматы: кому она доступна

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на склад управления общественного здоровья поступило 12 000 доз вакцины «Спутник Лайт», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В управлении общественного здоровья сообщили, что вакцина предназначена для проведения ревакцинации после полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции.

Населению препарат будет доступен с 22 января во всех поликлинических организациях города.

Ревакцинация проводится не ранее шести месяцев после полного курса вакцинации. «Спутник лайт» – это векторная вакцина, состав которой аналогичен первому компоненту «Спутника». Режим хранения вакцины от минус 18 градусов и ниже.

«В Алматы для ревакцинации доступны вакцины QazVac, VeroCell и прибывшая партия — «Спутник Лайт». Ревакцинироваться препаратом Pfizer может подлежащий ему контингент, а также лица старше 60 лет и медицинские работники», - сообщили в пресс-службе управления общественного здоровья города.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что «Спутник Лайт» будет доступен для ревакцинации в конце января.



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#Алматы   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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