Вакцина «Pfizer»: как правильно прививаться и какие бывают побочные эффекты
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как правильно прививаться вакциной Pfizer, каким категориям граждан она рекомендована и какие побочные эффекты могут возникнуть при вакцинации, читайте в материале МИА «Казинформ».
С момента появления вакцины против коронавирусной инфекций привито несколько миллиардов взрослых во всем мире различными вакцинами против коронавируса.
Вакцины против коронавирусной инфекций имеют высокий уровень безопасности, уменьшают тяжелые случаи заболевания и госпитализаций, способствуют снижению смертности от коронавирусной инфекции.
Широко распространенная вакцинация от COVID-19 – важное средство для защиты от коронавирусной инфекций всех, кто находится в группе повышенного риска, от тяжелых осложнений и смерти от коронавирусной инфекции.
Вакцина Pfizer рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и кормящих мам.
В настоящее время в более 20 странах мира проводится вакцинация подростков с 12 лет, в отдельных странах с 3-х лет (Китай) и 5-ти лет (США).
В Америке вакциной производства «Pfizer» привиты около 8 миллионов, в том числе начата вакцинация детей старше 5 лет, в Китае – в октябре 2021 года было принято экстренное использование отечественной инактивированной вакцины против коронавирусной инфекций среди детей от 3 до 17 лет включительно и уже привиты более 60 миллионов детей и подростков указанного возраста.
На конец августа текущего года в Канаде до 58% подростков в возрасте от 12 до 17 лет были полностью вакцинированы против КВИ.
Для предупреждения коронавирусной инфекции среди детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и кормящих мам в Казахстане обеспечена доступность вакцины производства Pfizer, которая имеет доказательную базу безопасности и высокой эффективности в данных группах населения.
В Казахстане вакцинация против коронавирусной инфекции проводится бесплатно и является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с согласия прививаемого. Вакцинация подростков с 12 до 17 лет допускается только с информированного письменного согласия родителей или их законных представителей. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.
Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 18 лет проводится в прививочных кабинетах организаций образования, по желанию родителей или законных представителей подростки могут привиться в прививочных пунктах медицинских организаций.
Медицинская организация, к которой прикреплена школа, обеспечивает подготовку медицинских работников прививочных бригад для вакцинации подростков.
Для обеспечения безопасности и эффективности вакцины на разных уровнях хранения и транспортировки обеспечивается «холодовая цепь».
Вакцина Pfizer хранится при температуре минус 60-90°C на областных складах управлений здравоохранения.
В прививочных пунктах организаций образования и медицинских организаций хранится при температуре плюс 2-8°C сроком до 31 календарного дня.
Медицинская организация, к которой прикреплена школа, и руководство школы обеспечивают:
- укомплектование прививочных кабинетов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями согласно приказа №361 МЗ РК;
- наличие препаратов для оказания первой медицинской помощи;
- разграничение потоков прививаемых лиц для предупреждения скученности;
- выделение помещений для ожидания до вакцинации и отдельно помещение для наблюдения после вакцинации с условием соблюдения социальной дистанции;
- привлечение психологов школ и медицинских организаций к вакцинации подростков против COVID-19.
Перед вакцинацией:
- проводится осмотр и опрос прививаемого лица от 12 до 18 лет в присутствии родителей или законных представителей;
- при отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляется допуск к проведению прививки;
- прививаемому лицу и/или его родителям (законному представителю) предоставляется полная и объективная информация о профилактической прививке, возможных реакциях и НППИ, последствиях отказа от прививки.
После вакцинации привитое лицо находится под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут после вакцинации по месту получения вакцины.
Как отмечают эксперты, после вакцинации могут быть следующие ожидаемые реакции:
- боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка. Некоторые из перечисленных реакций у подростков в возрасте от 12 до 15 лет встречались несколько чаще, чем у взрослых; покраснение в месте инъекции, тошнота, рвота; увеличенные лимфоузлы, недомогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции, аллергические реакции, такие как сыпь или зуд и др.
В случае возникновения неблагоприятных последствий после иммунизации - НППИ необходимо обращаться за медицинской помощью.
Противопоказания к вакцинации Pfizer-ом:
- аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата; наличие аллергии на яйца или желатин не является противопоказанием или предостережением для вакцинации, так как вакцина не содержит эти компоненты.
- возраст до 12 лет;
- беременность до 16 –ой недели.
Вакцинацию против коронавирусной инфекций следует отложить для лиц с острыми инфекционными заболеваниями и в период обострения хронических заболеваний.
График вакцинации «Pfizer»:
Доза 1 – любой нулевой день;
Доза 2 – с интервалом от 21 до 28 дней после получения первой дозы.
Преимущества вакцинации:
- предупреждает тяжелое течение и осложнения инфекции;
- защищает не только привитых, но и окружающих (братьев, сестер, родных);
- формирует «коллективный иммунитет»;
- «паспорт вакцинации», полученный после иммунизации упростит ваши путешествия.
Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.
Переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления.
Ранее сообщалось, что в Казахстан доставили первую партию вакцины Pfizer.
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