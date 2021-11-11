Вакцина «Pfizer»: как правильно прививаться и какие бывают побочные эффекты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как правильно прививаться вакциной Pfizer, каким категориям граждан она рекомендована и какие побочные эффекты могут возникнуть при вакцинации, читайте в материале МИА «Казинформ».

С момента появления вакцины против коронавирусной инфекций привито несколько миллиардов взрослых во всем мире различными вакцинами против коронавируса.

Вакцины против коронавирусной инфекций имеют высокий уровень безопасности, уменьшают тяжелые случаи заболевания и госпитализаций, способствуют снижению смертности от коронавирусной инфекции.

Широко распространенная вакцинация от COVID-19 – важное средство для защиты от коронавирусной инфекций всех, кто находится в группе повышенного риска, от тяжелых осложнений и смерти от коронавирусной инфекции.

Вакцина Pfizer рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и кормящих мам.

В настоящее время в более 20 странах мира проводится вакцинация подростков с 12 лет, в отдельных странах с 3-х лет (Китай) и 5-ти лет (США).

В Америке вакциной производства «Pfizer» привиты около 8 миллионов, в том числе начата вакцинация детей старше 5 лет, в Китае – в октябре 2021 года было принято экстренное использование отечественной инактивированной вакцины против коронавирусной инфекций среди детей от 3 до 17 лет включительно и уже привиты более 60 миллионов детей и подростков указанного возраста.

На конец августа текущего года в Канаде до 58% подростков в возрасте от 12 до 17 лет были полностью вакцинированы против КВИ.

Для предупреждения коронавирусной инфекции среди детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет, беременных и кормящих мам в Казахстане обеспечена доступность вакцины производства Pfizer, которая имеет доказательную базу безопасности и высокой эффективности в данных группах населения.

В Казахстане вакцинация против коронавирусной инфекции проводится бесплатно и является добровольной. Согласно 77 статье Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения», любая медицинская процедура, в том числе и вакцинация, проводится только с согласия прививаемого. Вакцинация подростков с 12 до 17 лет допускается только с информированного письменного согласия родителей или их законных представителей. Административной или уголовной ответственности за отказ от вакцинации в Казахстане не предусмотрено.

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 18 лет проводится в прививочных кабинетах организаций образования, по желанию родителей или законных представителей подростки могут привиться в прививочных пунктах медицинских организаций.

Медицинская организация, к которой прикреплена школа, обеспечивает подготовку медицинских работников прививочных бригад для вакцинации подростков.

Для обеспечения безопасности и эффективности вакцины на разных уровнях хранения и транспортировки обеспечивается «холодовая цепь».

Вакцина Pfizer хранится при температуре минус 60-90°C на областных складах управлений здравоохранения.

В прививочных пунктах организаций образования и медицинских организаций хранится при температуре плюс 2-8°C сроком до 31 календарного дня.

Медицинская организация, к которой прикреплена школа, и руководство школы обеспечивают:

- укомплектование прививочных кабинетов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями согласно приказа №361 МЗ РК;

- наличие препаратов для оказания первой медицинской помощи;

- разграничение потоков прививаемых лиц для предупреждения скученности;

- выделение помещений для ожидания до вакцинации и отдельно помещение для наблюдения после вакцинации с условием соблюдения социальной дистанции;

- привлечение психологов школ и медицинских организаций к вакцинации подростков против COVID-19.

Перед вакцинацией:

- проводится осмотр и опрос прививаемого лица от 12 до 18 лет в присутствии родителей или законных представителей;

- при отсутствии противопоказаний к иммунизации оформляется допуск к проведению прививки;

- прививаемому лицу и/или его родителям (законному представителю) предоставляется полная и объективная информация о профилактической прививке, возможных реакциях и НППИ, последствиях отказа от прививки.

После вакцинации привитое лицо находится под наблюдением медицинского работника в течение 30 минут после вакцинации по месту получения вакцины.

Как отмечают эксперты, после вакцинации могут быть следующие ожидаемые реакции:

- боль, припухлость в месте инъекции, утомляемость, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, озноб, диарея, лихорадка. Некоторые из перечисленных реакций у подростков в возрасте от 12 до 15 лет встречались несколько чаще, чем у взрослых; покраснение в месте инъекции, тошнота, рвота; увеличенные лимфоузлы, недомогание, боль в руке, бессонница, зуд в месте инъекции, аллергические реакции, такие как сыпь или зуд и др.

В случае возникновения неблагоприятных последствий после иммунизации - НППИ необходимо обращаться за медицинской помощью.

Противопоказания к вакцинации Pfizer-ом:

- аллергия на действующее вещество или любые другие компоненты препарата; наличие аллергии на яйца или желатин не является противопоказанием или предостережением для вакцинации, так как вакцина не содержит эти компоненты.

- возраст до 12 лет;

- беременность до 16 –ой недели.

Вакцинацию против коронавирусной инфекций следует отложить для лиц с острыми инфекционными заболеваниями и в период обострения хронических заболеваний.

График вакцинации «Pfizer»:

Доза 1 – любой нулевой день;

Доза 2 – с интервалом от 21 до 28 дней после получения первой дозы.

Преимущества вакцинации:

- предупреждает тяжелое течение и осложнения инфекции;

- защищает не только привитых, но и окружающих (братьев, сестер, родных);

- формирует «коллективный иммунитет»;

- «паспорт вакцинации», полученный после иммунизации упростит ваши путешествия.

Перед проведением вакцинации обследование на наличие КВИ и антител к коронавирусу не проводится.

Переболевшие КВИ подлежат вакцинации против КВИ через 6 месяцев после выздоровления с учетом оценки состояния перед вакцинацией. Допускается вакцинация переболевших КВИ через 3 месяца после выздоровления.

Ранее сообщалось, что в Казахстан доставили первую партию вакцины Pfizer.