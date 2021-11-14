Вакцина Pfizer, гибель шахтёров, авто с российскими номерами, рабочий визит Президента в Турцию – обзор недели в РК

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Трагедия на шахте «Абайская», взрыв кафе в Актау, переполох с автомобилями с российскими номерами и кому положена вакцина Pfizer. Об этом и других новостях страны расскажет корреспондент МИА «Казинформ» в обзоре недели.

Минувшая неделя, к сожалению, началась с печальных новостей. Казахстанцы были потрясены событиями выходного дня – в Карагандинской области на шахте «Абайская» произошел внезапный выброс метана, в результате которого погибли шестеро шахтёров и двое попали в реанимацию. На момент трагедии в шахте находились 64 работника. По поручению Премьер-Министра Казахстана Аскара Мамина создана государственная комиссия под руководством министра по ЧС Юрия Ильина, которая выяснит обстоятельства и причины ЧС. Позже стали известны имена погибших горняков.

Министр ЧС Юрий Ильин сообщил, что в соответствии с трудовым договором, заключенным между работодателем и работником, всем семьям погибших будет выплачено 10-летнее денежное содержание. Затем в рамках индивидуальных договоров будет рассматриваться вопрос покрытия кредитов, а также оплата обучения детей погибших шахтеров.

Прошлое воскресенье запомнилось ещё одной трагедией. В Актау взорвалось здание столовой. К счастью, во время взрыва там не было посетителей, пострадали лишь авто, припаркованные рядом. Причиной взрыва стала утечка газо-воздушной смеси.

На месте взрыва в столовой создан оперативный штаб под руководством акима области.

Вместе с тем, решением акима города Актау для сбора мусора организован мусорный полигон в 30 км от пос. Баянды, Мунайлинского района, силами ГКП «Коктем» вывозятся обломки конструкций здания. Сотрудниками полиции произведено оцепление обозначенного участка.

Ещё одно события, взбудоражившее казахстанцев, точнее автовладельцев, – проверка автомобилей с российскими госномерами. В Министерстве внутренних дел РК прокомментировали данную ситуацию.

По результатам проверок в обеих странах стало понятно, что 88 тысяч автомашин с российской регистрацией, которые эксплуатируются на территории Казахстана, не состоят на регистрационном учете Министерства внутренних дел РФ. То есть, они либо не зарегистрированы, либо были проданы гражданам Казахстана, и после чего их владельцы – граждане России сняли их с регистрационного учета по месту регистрации.

Данная ситуация возмутила владельцев авто с российскими номерами. Так как, по их мнению, регистрация им обойдется дорого. В связи с этим в МВД РК дали пояснение.

Эксперты считают, что это правильный шаг. Дабы эти авто «висят в воздухе» и не платят транспортный налог ни в Казахстане, ни в России.

Конечно же, на рынок продаж автомобилей эта ситуация тоже повлияла. Эксперты уверены, что цены на авто точно не станут дешевле.

Также в МВД объяснили алгоритм регистрации автомобилей с иностранными номерами

К слову, о работе МВД в целом. На правительственном часе в Мажилисе министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал об оптимизации структуры МВД РК.

«На первом этапе оптимизирована структура МВД. Упразднены 106 управленческих звеньев и 1,5 тысячи руководящих должностей», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Так же глава ведомства сообщил, что до 2023 года зарплата сотрудников полиции будет увеличена до 90%.

Не обошлось и без печальной статистики. Министр внутренних дел рассказал, сколько сотрудников полиции скончались во время пандемии. Он отметил, что стражи порядка наряду с медиками во время пандемии выходили на службу днем и ночью. Ежедневно несли службу до 12 тысяч сотрудников полиции. Во время карантина было мобилизовано до 50 тысяч полицейских.

«Они обеспечивали общественный порядок, заступали на дежурство на 445 блокпостах. Было оцеплено 700 очагов заболевания. Производился контроль работы ресторанов, развлекательных заведений. Вот такую работу помимо своих прямых обязанностей они проводили. К сожалению, во время пандемии скончалось 34 наших сотрудника. 19 612 заболевших выздоровели. На сегодня 98% наших сотрудников прошли вакцинацию», - добавил Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе.

В целом по Казахстану полную вакцинацию прошли около 8 млн человек.

И пока некоторые казахстанцы только получают первую вакцину, подошло время ревакцинации. 22 ноября в Казахстане начнется повторная вакцинация .

Также в стране стали прививать беременных и подростков до 18 лет. Для этой категории предусмотрена вакцина компании Pfizer. И первая партия уже прибыла в Казахстан. В связи с новыми рекомендациями многие родители начали задаваться вопросом: «Насколько безопасна вакцинация для детей?» В министерстве ответили на вопросы родителей.

Так же министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, где будет проводиться вакцинация детей.

О самой же вакцине Pfizer и как правильно прививаться данной вакциной, каким категориям граждан она рекомендована, какие побочные эффекты могут возникнуть при вакцинации, рассказали специалисты.

И как видно, получив ответы на интересующие вопросы, некоторые родители дали согласие на вакцинацию своих детей.

Врачи считают, что это верное решение. Ведь только благодаря вакцинации мы сможем побороть пандемию. И только массовая иммунизация поможет снизить заболеваемость.

Также неделя ознаменовалась рабочей поездкой Главы Государства в Турцию. 11 ноября Президент Касым-Жомарт Токаев с двухдневным рабочим визитом прибыл в Стамбул для участия в VIII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

VIII саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств состоялся на Острове демократии и свободы в Мраморном море, расположенном к юго-востоку от Стамбула. В работе форума наряду с Президентом Казахстана приняли участие глава Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Кыргызстана Сапар Жапаров, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан были приглашены на саммит в качестве руководителей стран-наблюдателей.

В своем выступлении на Саммите Касым-Жомарт Токаев призвал к поиску совместных решений таких важных проблем, как глобальное потепление, водная и продовольственная безопасность, эффективное и справедливое использование трансграничных водных ресурсов.

Также в ходе поездки Президент Касым-Жомарт Токаев совместно с президентами Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Премьер-министром Венгрии принял участие в торжественной церемонии открытия нового офиса Секретариата Совета сотрудничества тюркоязычных государств.