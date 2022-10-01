Вакцина Pfizer/BioNTech состоит из ядов и токсичных веществ ө фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казнете набирает популярность «разбор» состава вакцины против COVID-19 от компаний Pfizer/BioNTech доктора Рамина Иманова. По его версии, препарат включает в себя сразу три медленнодействующих яда и вещество, вызывающее агрессивный рак. Это ложь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Рамин Иманов - врач из Украины. Пользователям Сети он известен благодаря своим антинаучным высказываниям о COVID-19, о вакцинах против этой болезни и активной поддержке конспирологической теории о химтрейлах – распылении токсичных веществ с воздуха. Ранее его идеи уже опровергали фактчекеры.

Распространяющийся сейчас «разбор» состава вакцины от компаний Pfizer/BioNTech совершенно антинаучный. Начать стоит с того, что ((4-гидроксибутил) азанедиил) бис (гексан-6,1-диил) бис (2-гексилдеканоат) – это одно вещество , так же известное как ALC-0315. Доктор Иманов же пишет о том, что это сразу три вещества, каждое из которых – медленнодействующий яд. На самом деле ALC-0315 – это вовсе не яд, а липид, который образует защитный гидрофильный слой вокруг молекул мРНК в составе вакцин. Он необходим для того, чтобы стабилизировать препараты во время хранения и предотвратить неспецифические связывания с белками. Липид ALC-0315 не токсичен и его ни при каких обстоятельствах нельзя считать ядом.

N-дитетрадецилацетамид, о котором пишет Иманов, также является липидом и известен под названием ALC-0159. Он, как и предыдущее вещество, необходим для стабилизации вакцин и не является ядом.

1,2-дистеароил-sn-глицеро-3-фосфохолин, так же известный как DSPC, — это еще один липид, встречающийся в составе клеточных мембран. Это вещество не опасно для человека. Более того, с его помощью современные ученые разрабатывают лекарство от онкологических заболеваний.

Холестерин в составе вакцины от Pfizer/BioNTech действительно присутствует. В своем посте Рамин Иманов рекомендует спросить у врачей, для чего людям намеренно вкалывают холестерин, намекая на то, что это может навредить организму. На самом же деле никакого секрета и скрытого смыла в присутствии этого вещества в вакцинах нет. Холестерин необходим в качестве стабилизатора липидов. Это позволяет вакцине храниться дольше и не терять своих свойств. Также важно отметить, что в одном флаконе вакцины содержится всего 0,2 мг холестерина. Напомним, что один флакон рассчитан на 6 доз. То есть количество холестерина в одной дозе вакцины просто мизерное и никакого вреда в себе не несет.

Доктор Иманов также пишет о том, что в полиэтиленгликоль, входящий в состав вакцин, и есть оксид графена, вызывающий агрессивный рак. Это совершенно антинаучно. Полиэтиленгликоль 2000, или PEG 2000, – это вспомогательное вещество, стабилизатор, который позволяет хранить препарат без вреда для ее качества. Химическая формула этого вещества – (C2H4O)nH2O. Оксид графена – это соединение аллотропной модификации углерода с кислородом. Его обозначают латинскими буквами GO. В состав вакцин против COVID-19 он не входит. PEG 2000 и оксид графена – это принципиально разные вещества, которые обладают разными свойствами, характеристиками и не могут быть взаимозаменяемыми.

Далее в своем посте Рамин Иманов перечисляет вспомогательные вещества, входящие в состав вакцин, и пишет о том, что ни одно из них не лечит коронавирус. Это заявление манипулятивно и некорректно. Дело в том, что вакцины не являются лекарством и лечить болезнь, от которой предназначены, не должны. Вакцины – это профилактические средства, которые необходимо получать до заражения. Они позволяют выработать антитела к патогенам, в результате чего при столкновении с ним в реальной жизни болезнь не развивается. Вспомогательные вещества есть в каждой вакцине. Они нужны для того, чтобы обеспечить долгий срок хранения препаратов, снизить вероятность аллергических реакций на препарат и усилить иммунный ответ организма.

Таким образом, весь «разбор» от начала и до конца – ложь. Химические элементы в нем названы некорректно, а их свойства выдуманы, чтобы запугать людей.