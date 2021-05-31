Вакцина от коронавируса обеспечивает защиту от летальных исходов и тяжести заболевания - эксперт
«Основным результатом вакцинации является то, что человек не инфицируется данным вирусом, особенно в контакте с больным человеком. После формирования иммунитета организм вырабатывает антитела, противостоящие данной инфекции. В практике часто бывает, что бессимптомный человек, не зная сам, что болен, может стать причиной тяжелого течения болезни у невакцинированного, который имеет сопутствующие заболевания или у кого снижен иммунитет. Важно вакцинировать население, имеющее сопутствующие заболевания, но только в стадии ремиссии. Также вакцина обеспечивает защиту от летальных исходов и тяжести заболевания. Даже если вакцинированный человек инфицируется, то клиника будет проходить в легкой или в средней степени тяжести. По результатам проведенного клинического испытания разработчиками вакцины, эффективность вакцинации составляет 97%», - сказала Эльвира Ибрагимова.
Она добавила, что в отдельных редких случаях прививка вызывала тяжелые побочные эффекты, например, аллергический шок. Типичными реакциями являются боль на месте укола, головная и мышечная боль
Также, по ее словам, после получения вакцины все же необходимо соблюдать профилактические меры: социальное дистанцирование и ношение маски, а людям при выявлении симптомов ОРВИ обращаться к врачам.