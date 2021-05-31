Вакцина от коронавируса обеспечивает защиту от летальных исходов и тяжести заболевания - эксперт

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора по эпидемиологической безопасности и инфекционного контроля Центральной городской клинической больницы Алматы Эльвира Ибрагимова рассказала об эффективности вакцины от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным результатом вакцинации является то, что человек не инфицируется данным вирусом, особенно в контакте с больным человеком. После формирования иммунитета организм вырабатывает антитела, противостоящие данной инфекции. В практике часто бывает, что бессимптомный человек, не зная сам, что болен, может стать причиной тяжелого течения болезни у невакцинированного, который имеет сопутствующие заболевания или у кого снижен иммунитет. Важно вакцинировать население, имеющее сопутствующие заболевания, но только в стадии ремиссии. Также вакцина обеспечивает защиту от летальных исходов и тяжести заболевания. Даже если вакцинированный человек инфицируется, то клиника будет проходить в легкой или в средней степени тяжести. По результатам проведенного клинического испытания разработчиками вакцины, эффективность вакцинации составляет 97%», - сказала Эльвира Ибрагимова.

Она добавила, что в отдельных редких случаях прививка вызывала тяжелые побочные эффекты, например, аллергический шок. Типичными реакциями являются боль на месте укола, головная и мышечная боль

Также, по ее словам, после получения вакцины все же необходимо соблюдать профилактические меры: социальное дистанцирование и ношение маски, а людям при выявлении симптомов ОРВИ обращаться к врачам.