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Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи – Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Серик Сабеков
19 Июля 2021, 16:20
Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи – Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам эпидемиологической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды в сети Twitter.

«Вакцина – это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи. Наши дети не должны расплачиваться за наши ошибки! Нельзя терять своих близких в мирное время», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем.

Ранее Касым-Жомарт Токаев отметил, что важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии.

«Важно обеспечить качество и доступность медицинской помощи в условиях пандемии по всем направлениям медицинской помощи. Особенно важна своевременная вакцинация в рамках Национального календаря прививок», - сказал он.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев проводит рабочее совещание с участием Премьер-Министра, руководителей ведомств, акимов городов и областей по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.


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