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    16:01, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Важность коллаборации стран ШОС в образовании подчеркнул Болат Акчулаков

    Болат Акчулаков
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Советник Президента Казахстана Болат Акчулаков прокомментировал саммит ШОС и развитие науки и высшего образования на международном симпозиуме «Сотрудничество в области высшего образования и интеграции производства» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – За два дня Астана стала площадкой для конструктивного диалога по различным отраслям. Сегодня под одной крышей собрались руководители стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и авторитетные эксперты. Цель одна – установить гармонию цивилизации, укрепить мир и стабильность. Сегодняшний симпозиум организован в рамках саммита с участием глав стран-членов ШОС. Масштабное мероприятие имеет большое значение, так как высшие учебные заведения стран-членов ШОС стоят на повестке дня тесного взаимодействия друг с другом и укрепления сотрудничества в области науки и высшего образования. Сейчас развитые государства прилагают усилия по превращению вузов в исследовательские университеты мирового уровня для наращивания экономического потенциала, – отметил Болат Акшулаков. 

    По словам советника Президента РК, странам-членам ШОС необходимо усилить работу по обмену научным опытом и заняться общими научными проектами. Он подчеркнул, что международные научные коллаборации являются одним из наиболее эффективных методов развития и обмена научными знаниями, а также выступают в качестве стимула роста научного влияния исследователей. 

    – XXI век – век инноваций, современных технологий и различного рода исследований в этой области. На сегодня стоит задача поставить на службу человечества современные разработки и идеи, которые присутствуют в умах студентов и ученых. Мы понимаем, что каждый университет имеет свою культуру и свой стиль образования, тем не менее путем коллаборации и совместного проведения исследовательских работ человечество обеспечит эволюцию фундаментальной науки в более прикладную, – считает советник Президента Казахстана Болат Акчулаков.

    Теги:
    Наука ШОС Технологии Сотрудничество Образование Саммит ШОС
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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