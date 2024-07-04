Важность коллаборации стран ШОС в образовании подчеркнул Болат Акчулаков

Советник Президента Казахстана Болат Акчулаков прокомментировал саммит ШОС и развитие науки и высшего образования на международном симпозиуме «Сотрудничество в области высшего образования и интеграции производства» в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

– За два дня Астана стала площадкой для конструктивного диалога по различным отраслям. Сегодня под одной крышей собрались руководители стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и авторитетные эксперты. Цель одна – установить гармонию цивилизации, укрепить мир и стабильность. Сегодняшний симпозиум организован в рамках саммита с участием глав стран-членов ШОС. Масштабное мероприятие имеет большое значение, так как высшие учебные заведения стран-членов ШОС стоят на повестке дня тесного взаимодействия друг с другом и укрепления сотрудничества в области науки и высшего образования. Сейчас развитые государства прилагают усилия по превращению вузов в исследовательские университеты мирового уровня для наращивания экономического потенциала, – отметил Болат Акшулаков.

По словам советника Президента РК, странам-членам ШОС необходимо усилить работу по обмену научным опытом и заняться общими научными проектами. Он подчеркнул, что международные научные коллаборации являются одним из наиболее эффективных методов развития и обмена научными знаниями, а также выступают в качестве стимула роста научного влияния исследователей.