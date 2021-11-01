Вахтовый автобус сгорел в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на трассе «Караганда-Егиндыбулак» загорелся вахтовый автобус. Пассажиры и водитель смогли выйти из автобуса. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня в Каркаралинском районе Карагандинской области загорелся автобус, который перевозил рабочих.

«31 октября в 15:46 поступило сообщение о пожаре в Каркаралинском районе на 30-м километре трассы Караганда-Егиндыбулак. Сгорел вахтовый автобус, общая площадь пожара составила 24 кв.м. Огонь потушили в 17:37. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.