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    19:28, 31 Октябрь 2021 | GMT +6

    Вахтовый автобус сгорел в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области на трассе «Караганда-Егиндыбулак» загорелся вахтовый автобус. Пассажиры и водитель смогли выйти из автобуса. Жертв и пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сегодня в Каркаралинском районе Карагандинской области загорелся автобус, который перевозил рабочих.

    «31 октября в 15:46 поступило сообщение о пожаре в Каркаралинском районе на 30-м километре трассы Караганда-Егиндыбулак. Сгорел вахтовый автобус, общая площадь пожара составила 24 кв.м. Огонь потушили в 17:37. Погибших и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

    По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводов.


    Теги:
    Дороги МЧС Пожар Происшествия, ЧС Карагандинская область Главная Происшествия
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