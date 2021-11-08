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Вагоны сошли с рельсов близ Алматы

8 Ноября 2021 15:23
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Вагоны сошли с рельсов близ Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два вагона грузового поезда сошли с рельсов в поселке Бурундай близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Видео с места появилось в сети : «Бурундай. Вагоны сошли с рельсов», - комментирует голос за кадром.

В пресс-службе КТЖ прокомментировали, что два порожних вагона в 12:15 часов сошли с рельсов. Сейчас на месте работает восстановительный поезд. Движение открыто.

Ранее на железнодорожных путях Алматы произошел сход двух цистерн с топливом (первый вагон - всеми колесными парами, второй - двумя колесными парами). Вагон принадлежал одной из заправочных станций. По итогам происшествий, розлива легковоспламеняющихся жидкостей и возгораний не произошло, жертв и пострадавших не установлено.


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#КТЖ   #Алматы   #Алматинская область  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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