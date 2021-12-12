Вагон загорелся в Мангистау
АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошёл в районе пятого разъезда Мангистауского района. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Александр Алексеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.
Сообщение о том, что на железнодорожных путях в районе 5-го разъезда Мангистауского района в пути следования произошло горение внутренней обшивки вагона, поступило в ДЧС региона сегодня, 12 декабря, в 18:12.
На место пожара привлечён один пожарный поезд и 16 работников от КТЖ станции Бейнеу.
Пожар ликвидирован негосударственной противопожарной службой в 19:00. Причина и материальный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.
Задействованы НГПС «Орттен коргау кызмети 2012» (две единицы техники и девять работников) и НГПС «Жалын Орт сондируши» (одна единица техники и три работника).
Как уточнили в ДЧС региона, поезд является не пассажирским, а предназначен для ремонта железнодорожных путей.
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