Вагон загорелся в Мангистау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Инцидент произошёл в районе пятого разъезда Мангистауского района. Об этом сообщил начальник управления государственного пожарного контроля Александр Алексеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Сообщение о том, что на железнодорожных путях в районе 5-го разъезда Мангистауского района в пути следования произошло горение внутренней обшивки вагона, поступило в ДЧС региона сегодня, 12 декабря, в 18:12.

На место пожара привлечён один пожарный поезд и 16 работников от КТЖ станции Бейнеу.

Пожар ликвидирован негосударственной противопожарной службой в 19:00. Причина и материальный ущерб устанавливаются. Жертв и пострадавших нет.

Задействованы НГПС «Орттен коргау кызмети 2012» (две единицы техники и девять работников) и НГПС «Жалын Орт сондируши» (одна единица техники и три работника).

Как уточнили в ДЧС региона, поезд является не пассажирским, а предназначен для ремонта железнодорожных путей.