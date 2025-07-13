Вагон помощи голодающим Поволжья – экспонат аральского музея

Аральские рыбаки, откликнувшись на призыв председателя Совета народных комиссаров РСФСР Владимира Ленина, изложенный в письме от 7 октября 1921 года, протянули руку помощи жителям голодающего Поволжья. Особенно остро помощь была необходима детям - по разным данным, число пострадавших тогда превышало семь миллионов.

- Рыбаки сёл Карашалан, Каратерен, Аманоткель, Боген, Камбаш и Аралкум за три-четыре дня погрузили в вагоны тонны рыбы и отправили их со станции Камбаш жителям Поволжья. Ловили всё, что попадалось в сети: сазанов, сомов, тарань - ничего не оставляли. На ответственную работу привлекали всех - и женщин, и детей. В лютые морозы люди, закутанные в тулупы, впрягали в сани лошадей, а если не было лошадей - коров, и с помощью водяных колёс (шыгыр) выходили на рыбалку. Добытую рыбу доставляли на станцию Камбаш, загружали вагоны и отправляли ценный груз в Поволжье, - рассказал заведующий музеем Алишер Саржанов.

Один из тех четырнадцати вагонов - ставший сегодня символом солидарности, человечности и трудового подвига - был доставлен в Арал в 2021 году, в день открытия Аллеи рыбаков. Этот экспонат стал ценным историческим памятником, дающим жителям города и туристам возможность прикоснуться к страницам прошлого и ощутить дух времени.

Кроме исторического вагона, во дворе музея можно увидеть катера «Аралрыбпром», Т. Тохтарова, Т. Алимбетова, а также исследовательское судно Льва Берга, использовавшиеся в прошлом веке в рыбной промышленности. Также представлены разнообразные рыболовные орудия и оборудование, которыми пользовались местные рыбаки.