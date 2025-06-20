В аэропорту Астаны временно закроют взлетно-посадочную полосу
Международный аэропорт столицы информирует, что в связи с проведением ремонтных работ взлетно-посадочная полоса будет временно закрыта с 1 по 4 сентября 2025 года, с 8 сентября по 31 октября 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.
В указанные даты ежедневно с 10:00 до 18:00 по времени Астаны полоса будет недоступна для выполнения взлетов и посадок.
С 5 по 7 сентября включительно полоса будет открыта, рейсы будут выполняться в штатном режиме. В связи с этим в расписании рейсов ожидаются изменения.
— Просим пассажиров заблаговременно уточнять актуальную информацию у своих авиакомпаний — говорится в сообщении.
Ремонтные работы проводятся в рамках планового обслуживания аэродромной инфраструктуры с целью повышения безопасности полетов и качества обслуживания авиакомпаний и пассажиров.
Ранее авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi уведомила о временной приостановке рейсов между Астаной (аэропорт NQZ) и Абу-Даби (аэропорт AUH).