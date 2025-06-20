В аэропорту Астаны временно закроют взлетно-посадочную полосу

В указанные даты ежедневно с 10:00 до 18:00 по времени Астаны полоса будет недоступна для выполнения взлетов и посадок.

С 5 по 7 сентября включительно полоса будет открыта, рейсы будут выполняться в штатном режиме. В связи с этим в расписании рейсов ожидаются изменения.

— Просим пассажиров заблаговременно уточнять актуальную информацию у своих авиакомпаний — говорится в сообщении.

Ремонтные работы проводятся в рамках планового обслуживания аэродромной инфраструктуры с целью повышения безопасности полетов и качества обслуживания авиакомпаний и пассажиров.

Ранее авиакомпания Wizz Air Abu Dhabi уведомила о временной приостановке рейсов между Астаной (аэропорт NQZ) и Абу-Даби (аэропорт AUH).