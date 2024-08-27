Чистые валютные активы Нацфонда оцениваются на уровне $53,8 млрд в 2025 году— Нацбанк
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов заявил на заседании Правительства, что если налоговая реформа не окажет положительного влияния на доходы бюджета, средства Нацфонда продолжат сокращаться, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Прогноз параметров Нацфонда основан на решениях о привлечении трансфертов на текущий и следующий год. В результате чистые валютные активы Нацфонда оцениваются на уровне 53,8 миллиарда долларов в 2025 году. А в 2027 году он увеличится до 74 миллиардов долларов. В эту сумму входят облигационные займы, покупка акций «Казатомпрома». В 2025 году планируется привлечь средства в размере 5,4 трлн тенге. И в последующие прогнозные годы объём трансфертов будет существенно ниже исторического объёма. В частности, сумма трансфертов в 2026–2027 годах составит всего 2 трлн тенге, — сказал он.
Тимур Сулейменов добавил, что хотя план Правительства по финансам Нацфонда таков, но он может быть не реализован.
— Целевых трансфертов в указанные годы не было. Мы, конечно, поддерживаем меры по сокращению вывода средств из Нацфонда. В то же время, если в рамках налоговой реформы не будут реализованы серьезные и системные меры, направленные на существенное увеличение доходов республиканского бюджета, существует риск того, что в 2026–2027 годах потребуются дополнительные средства из Национального фонда, — пояснил глава Нацбанка.