В зоопарке Алматы поселилась альпака

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский зоопарк пополнился новым питомцем – альпака по имени Шоколадка теперь будет радовать посетителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу зоопарка Алматы в сети Instagram.

Альпака - домашнее копытное животное, похожее на ламу. Большая часть особей обитает в Перу. Относится к семейству верблюжьих. Их разводят для получения шерсти.

В зоопарк Алматы альпаку привезли в декабре прошлого года и поселили в вольере возле жирафов.

«Дорогие друзья! У нас новый питомец и по шкале ми-ми-мишности он бьет все рекорды! Это самое милое, самое доброе, самое красивое животное, которое покорило наши сердца. Знакомьтесь – альпака по имени Шоколадка! Это самец, родился он в России 1 января 2016 года в Краснодарском зоопарке, который называется «Сафари-парк», приехал к нам 11 декабря прошлого года. Приходите к нам посмотреть на нового питомца. Живет он в вольере возле дома жирафов», - сказано в сообщении зоопарка.







