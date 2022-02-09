+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 0 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В зоопарке Алматы поселилась альпака

9 Февраля 2022 01:13
Поделиться:
В зоопарке Алматы поселилась альпака

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинский зоопарк пополнился новым питомцем – альпака по имени Шоколадка теперь будет радовать посетителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу зоопарка Алматы в сети Instagram.

Новости по теме
Снег и туман прогнозируют на севере Казахстана 9 февраля
Движение на автодороге «Кызылорда-Павлодар» закрыли для транспорта Один из долгостроев снесли в Нур-Султане Количество экологически чистого транспорта увеличится в Алматы

Альпака - домашнее копытное животное, похожее на ламу. Большая часть особей обитает в Перу. Относится к семейству верблюжьих. Их разводят для получения шерсти.

В зоопарк Алматы альпаку привезли в декабре прошлого года и поселили в вольере возле жирафов.

«Дорогие друзья! У нас новый питомец и по шкале ми-ми-мишности он бьет все рекорды! Это самое милое, самое доброе, самое красивое животное, которое покорило наши сердца. Знакомьтесь – альпака по имени Шоколадка! Это самец, родился он в России 1 января 2016 года в Краснодарском зоопарке, который называется «Сафари-парк», приехал к нам 11 декабря прошлого года. Приходите к нам посмотреть на нового питомца. Живет он в вольере возле дома жирафов», - сказано в сообщении зоопарка.




Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Экология   #Видео   #Животные   #Природа  
Поделиться:
Новости по теме
Снег и туман прогнозируют на севере Казахстана 9 февраля
Движение на автодороге «Кызылорда-Павлодар» закрыли для транспорта
Один из долгостроев снесли в Нур-Султане
Количество экологически чистого транспорта увеличится в Алматы
Популярное
1 Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
2 Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
3 Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
4 Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
5 Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы
6 Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Читайте также
Аким Алматы отменил ремонт проспекта аль-Фараби стоимостью два млрд тенге
Задачи по восстановлению и дальнейшему развитию Алматы обозначил Ерболат Досаев
Глава государства поручил Правительству предоставить предложения по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств
Президент РК поручил проверить распространяемые в соцсетях сведения об отечественном автопроме
Навести порядок на рынке «Алтын Орда» в Алматы поручил Глава государства
Началось расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК
Мужчины, раздававшие арматуру участникам массовых беспорядков, задержаны в Алматы
Президент РК поставил конкретную задачу перед акимами районов
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн

Архив