В зону повышенного риска по паводкам вошли 14 регионов Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Паводкоопасные регионы в Казахстане назвал вице-министр экологии и природных ресурсов РК Галидолла Азидуллин на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Анализируя величину запасов воды в снеге, осеннего увлажнения почвы, глубину промерзания почвы, дана предварительная оценка паводкоопасных регионов. К регионам с повышенными рисками относятся Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Восточно-Казахстанская, Абайская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Атырауская, Алматинская, Жетысуская, Жамбылская, Туркестанская и Кызылординская области», - сказал Галидолла Азидуллин.

Спикер также назвал регионы со средними рисками: Павлодарская, Улытауская и Мангыстауская области.

В ведомстве уточнили, что по предварительной оценке «Узгидромет», в вегетационный период 2023 года водность большинства рек бассейнов Амударьи и Сырдарьи ожидается: водоносность Кашкадарьи – 65-75%; водоносность Сурхандарьи и Зеравшана – 70-80%; водоносность Ахангарана – 80-85%; водоносность Карадарьи – 80-90%; водоносность Чирчика – 90-95%; водоносность Вахша, Нарына и рек севера Ферганской долины – 90-100%; водоносность рек юга Ферганской долины – 100-105% от нормы.

Согласно справке «Кыргызгидромет», суммарное накопление осадков за период с 1 октября 2022 года по 31 января 2023 года, на большей части территории республики составило в пределах и выше нормы, 85-224 %. Ниже нормы, 55-78%, отмечалось снегонакопление в бассейнах рек Чу (Шабдан), Нарын (Нарын, Баетово) и Каракол (Кашка-Суу). Предварительный прогноз водности рек и притока воды в водохранилища на вегетационный период (апрель-сентябрь) 2023 года будет уточнен до 10 марта.

«Предварительный прогноз на период половодья РГП «Казгидромет» выпустил 4 февраля по данным на 1 февраля 2023 года, далее до 5 марта предоставит основной прогноз на паводковый период. Гидрологический прогноз с марта будет предоставляться еженедельно. В случае резких изменений гидрометеоусловий РГП «Казгидромет» будет уведомлять штормовыми предупреждениями о рисках возникновения паводковых угроз за 2-3 суток», - заверил Галидолла Азидуллин.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 февраля 2023 года показатели влагозапасов в снежном покрове на равнинной территории в основном выше среднемноголетних значений: в бассейне реки Кенгир Улытауской области - на 28%, в бассейне реки Караторгай Костанайской области - на 26%, в бассейне реки Илек Актюбинской области - на 15%.