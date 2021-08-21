В зону отдыха превратят канал Ушбулак в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе благоустраивают водные каналы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе городского акимата, глава города Ержан Жилкибаев поручил провести ремонтные работы на канале Ушбулак, близ озера Зербулак, и сделать его одним из мест отдыха жителей областного центра.

«Сегодня канал нуждается в проведении целого ряда ремонтных работ. Территория завалена мусором, берега и русло поросли камышом. Для исправления плачевного состояния канала даны поручения ответственным специалистам», - сообщили в ведомстве.

Предстоят работы по очистке воды, покос камышовых зарослей, механическая очистка русла и берегов канала, демонтаж неликвидных бетонных конструкций и плит ограждений, санитарная обрезка и вырубка сухих деревьев. Заасфальтируют дорогу от озера Зербулак до близлежащей улицы Конаева, на левом берегу построят пешеходный тротуар шириной два метра. Проведут работы по укреплению почвенных склонов канала специальными средствами, высадят газоны и деревья. Построят спортивные, детские площадки, установят малые архитектурные формы.

«ТОО «Казфосфат» планирует выделить средства для проведения ремонтных работ в правой части канала со стороны улицы Кунаева. После завершения ремонтных работ в районе канала будет установлена охранная зона для безопасности горожан», - уточнили в ведомстве.

Напомним, в начале этого года городские водные каналы планировалось благоустроить, вдоль каналов построить зоны отдыха.

Еще в 2012 году в областном центре собирались убрать самовольные строения вдоль городских каналов из-за отсутствия доступа к прилегающей территории на случай проведения очистных и ремонтных работ, предотвращения паводковых ситуаций. Однако в то время процесс затормозился, а за минувшие годы вдоль городских каналов даже появились новые объекты.

Заступивший в апреле на должность акима города Тараза глава городской администрации Ержан Жилкибаев сразу обследовал состояние территорий, прилегающих к водным каналам областного центра. В первую очередь проверялись факты незаконного строительства и землевладения вдоль рек и каналов на территории города, а также выявлялись здания и сооружения, препятствующие доступу к водным артериям города.

В Таразе имеется восемь каналов общей протяженностью 82,5 километра. Из них протяженность каналов Сенкибай и Капал – по 10 км, Ушбулак - 13,9 км, Карасу-1 - 3,3 км, Карасу-2 - 12,4 км, Торегельды - 5,7 км, Базарбай - 3,2 км, Туйте - 24 км. Помимо этого, есть два дренажных канала – Южный протяженностью 10 км и Тайваньский дренажный канал 2,7 км. Общая протяженность ирригационных арыков составляет 164 километра.

В 2020 году на очистку городских ирригационных систем из местного бюджета было выделено 150 миллионов тенге, работами занималось ТОО «Тараз-Ирригация». В 2021 году на эти цели планировалось выделить 90 миллионов тенге, при этом основная часть средств, то есть 80 миллионов тенге, должна пойти на механическую очистку канала Ушбулак.