В зоне риска подтопления оказалась трасса в Атырауской области
В оперштабе по ЧС Атырауской области показали состояние дороги протяженностью 7 км, от трассы Атырау — Уральск до поселка Индербор, передает агентство Kazinform.
На кадрах — вода, разливающаяся в пойме по обеим сторонам дороги. На асфальте — дождевая вода.
— Из-за опасности подтопления дороги пойменной водой накануне по обеим сторонам участка былы возведены земляные дамбы. Ситуация находится под контролем, — сообщили в оперштабе.
По данным оперштаба, изменение уровня воды в р. Жайык (Урал) на 16:00 часов 8 мая 2024 г. (по сравнению с 8:00 часами) в с. Индербор составило +13 см, уровень воды — 972 см, критический уровень — 845 см.
В других населенных пунктах:
- с. Махамбет +5 см, уровень воды — 898 см, критический уровень — 850 см;
- г. Атырау +3 см, уровень воды — 518 см, критический уровень — 550 см;
- с. Жанаталап +3 см, уровень воды — 371 см, критический уровень — 500 см;
- с. Еркинкала +3 см, уровень воды — 331 см, критический уровень — 450 см.
Напомним, уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку в селе Махамбет Атырауской области.