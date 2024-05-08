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    17:13, 08 Май 2024 | GMT +6

    В зоне риска подтопления оказалась трасса в Атырауской области

    На грани подтопления оказалась трасса в Атырауской области
    Фото: кадр из видео

    В оперштабе по ЧС Атырауской области показали состояние дороги протяженностью 7 км, от трассы Атырау — Уральск до поселка Индербор, передает агентство Kazinform.

    На кадрах — вода, разливающаяся в пойме по обеим сторонам дороги. На асфальте — дождевая вода.

    — Из-за опасности подтопления дороги пойменной водой накануне по обеим сторонам участка былы возведены земляные дамбы. Ситуация находится под контролем, — сообщили в оперштабе.

    По данным оперштаба, изменение уровня воды в р. Жайык (Урал) на 16:00 часов 8 мая 2024 г. (по сравнению с 8:00 часами) в с. Индербор составило +13 см, уровень воды — 972 см, критический уровень — 845 см.

    В других населенных пунктах:

    • с. Махамбет +5 см, уровень воды — 898 см, критический уровень — 850 см; 
    • г. Атырау +3 см, уровень воды — 518 см, критический уровень — 550 см;
    • с. Жанаталап +3 см, уровень воды — 371 см, критический уровень — 500 см;
    • с. Еркинкала +3 см, уровень воды — 331 см, критический уровень — 450 см.

    Напомним, уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку в селе Махамбет Атырауской области.

    Теги:
    Подтопления Дороги Атырауская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Река Урал Вода Река Жайык Паводки в Казахстане Авто Паводки
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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