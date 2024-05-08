В зоне риска подтопления оказалась трасса в Атырауской области

В оперштабе по ЧС Атырауской области показали состояние дороги протяженностью 7 км, от трассы Атырау — Уральск до поселка Индербор, передает агентство Kazinform.

На кадрах — вода, разливающаяся в пойме по обеим сторонам дороги. На асфальте — дождевая вода.

— Из-за опасности подтопления дороги пойменной водой накануне по обеим сторонам участка былы возведены земляные дамбы. Ситуация находится под контролем, — сообщили в оперштабе.

По данным оперштаба, изменение уровня воды в р. Жайык (Урал) на 16:00 часов 8 мая 2024 г. (по сравнению с 8:00 часами) в с. Индербор составило +13 см, уровень воды — 972 см, критический уровень — 845 см.

В других населенных пунктах:

с. Махамбет +5 см, уровень воды — 898 см, критический уровень — 850 см;

г. Атырау +3 см, уровень воды — 518 см, критический уровень — 550 см;

с. Жанаталап +3 см, уровень воды — 371 см, критический уровень — 500 см;

с. Еркинкала +3 см, уровень воды — 331 см, критический уровень — 450 см.

Напомним, уровень воды в реке Жайык превысил критическую отметку в селе Махамбет Атырауской области.