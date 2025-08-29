РУ
    22:30, 28 Август 2025 | GMT +5

    В ЗКО возвращены государству земельные участки стоимостью 38 млн тенге

    В Сырымском районе Западно-Казахстанской области выявлено нарушение Земельного кодекса землепользователями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Как сообщила пресс-служба прокуратуры ЗКО, землепользователи в течение продолжительного времени использовали сельскохозяйственные земли не в соответствии с их целевым назначением. 

    - По актам контроля земельные участки общей площадью более 5 тысяч гектаров, кадастровая стоимость которых превышает 38 миллионов тенге, возвращены в государственную собственность. В настоящее время ведется работа по вовлечению этих земель в законный экономический оборот, – сообщила пресс-служба. 

    Местные исполнительные органы должны, в рамках Послания Главы государства от 2 сентября 2024 года, предоставлять возвращенные земли желающим их осваивать сельским жителям.

    Ранее сообщалось, что в ЗКО 3,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель возвращены в государственную собственность. 

