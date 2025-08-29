В ЗКО возвращены государству земельные участки стоимостью 38 млн тенге

Как сообщила пресс-служба прокуратуры ЗКО, землепользователи в течение продолжительного времени использовали сельскохозяйственные земли не в соответствии с их целевым назначением.

- По актам контроля земельные участки общей площадью более 5 тысяч гектаров, кадастровая стоимость которых превышает 38 миллионов тенге, возвращены в государственную собственность. В настоящее время ведется работа по вовлечению этих земель в законный экономический оборот, – сообщила пресс-служба.

Местные исполнительные органы должны, в рамках Послания Главы государства от 2 сентября 2024 года, предоставлять возвращенные земли желающим их осваивать сельским жителям.

Ранее сообщалось, что в ЗКО 3,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных земель возвращены в государственную собственность.