В ЗКО водители жалуются на объездную дорогу

Как сообщает местный житель, на дороге большие лужи, а под ними ямы, которых сразу не видно.

— Невозможно ехать по этой дороге, машины изнашиваются. Летом брызгали от пыли, а сейчас нужно откачивать. Почему не построят нормальную дорогу? Почему люди должны страдать? — говорит он.

Другой водитель в своем видео также отмечает, что по этой дороге невозможно проехать.

В связи с этим корреспондент агентства Kazinform попытался узнать причину проблемы в филиале ЗКО АО «НК» КазАвтоЖол».

По словам директора филиала Асылбека Мардана, объездная дорога была временно построена при строительстве границы Уральск-Актобе-РФ (автомобильный пункт пропуска«Сырым») и развязки в направлении Атырау (0-16 км).

По его словам, в соответствии со строительными требованиями на кольцевых путях укладывается переходное покрытие с использованием инертных материалов (щебень, песчано-гравийная смесь). С середины октября из-за длительных дождей на дороге скапливается грязь.

— Однако подрядная организация приняла меры по очистке участка дороги от воды. Также была направлена спецтехника для регулировки дорожного покрытия и устранения неисправностей. Кроме того, будут проведены дополнительные работы по укладке смеси в местах проседания дорог при благоприятной погоде. Филиал АО «НК» КазАвтоЖол» ЗКО со своей стороны приносит извинения за временные неудобства и просит водителей соблюдать скоростной режим, чтобы на объездной дороге не возникало дорожно-транспортных происшествий. Сегодня для всех транспортных средств обеспечена объездная дорога, — говорит Асылбек Мардан.

По его словам, проект реконструкции автодороги республиканского значения Подстепный-Теректы-граница РФ (автотранспортный пункт пропуска«Аксай») (0-36 км) планируется завершить в этом году. Подрядчик-ТОО «Казкомсервис».