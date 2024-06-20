В ЗКО ведется строительство 450 домов для дачников, пострадавших от паводка

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев ознакомился со строительством жилых домов в Уральске, которые строятся для дачников, пострадавших от паводка, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата ЗКО.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В частности, Нариман Турегалиев посетил строительные площадки в микрорайоне Жулдыз, поселке Зашаган и микрорайонах Сарыарка, Кокжиек в поселке Дерколь города Уральска. Глава региона встретился с руководителями строительных компаний и поручил уделить особое внимание качеству жилья и срокам завершения работ.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

- Строительство домов для пострадавших от паводка находится непосредственно на контроле Главы государства. Мы должны строить жилье максимально качественно. До 1 сентября строительные работы должны быть завершены, чтобы жители могли заселиться в свои дома, - сказал Нариман Турегалиев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Аким области поручил своему заместителю Тлепбергену Каюпову держать строительные работы на строгом контроле.

Нариман Турегалиев отметил, что в настоящее время строительные работы ведут 30 местных компаний.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

- Все компании, которые занимаются строительством – местные. Это, в свою очередь, приводит к развитию конкуренции. Количество строительных компаний в регионе увеличится. Сегодня они начинают со строительства домов, а в будущем перейдут к возведению крупных социальных объектов, - сказал аким ЗКО.

Отметим, что в настоящее время в Уральске ведется строительство 450 домов для дачников, пострадавших от паводка.