В ЗКО строится тепличный комплекс стоимостью 7 миллиардов тенге

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Тепличный комплекс на основе нидерландских технологий, площадью 5 гектаров, планируют ввести в эксплуатацию осенью текущего года, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению акимата ЗКО, тепличный комплекс стоимостью 7 млрд тенге строится на территории 5 гектаров на основе нидерландских технологий. Объем планируемой производительности до 3 тысяч тонн овощей в год. При вводе комплекса в эксплуатацию будет создано 100 новых рабочих мест. По словам заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Максата Куланбаева, строительство комплекса близится к завершению.

«В связи с коронавирусом, пока еще не приехали иностранные специалисты по установке оборудования комплекса. Планируем ввести тепличный комплекс в эксплуатацию в сентябре», - сообщил М. Куланбаев.

Еще один крупный инвестиционный проект в сфере сельского хозяйства реализуется в ТОО «Кублей». Это строительство цеха по переработке шкур крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота в количестве 600 штук в смену. Стоимость проекта – 700 млн тенге. В этом году на поддержку сельского хозяйства из бюджета выделены свыше 17 млрд тенге. С начала года сельхозтоваропроизводители получили кредиты на сумму 4,3 млрд тенге. Объем валовой продукции сельского хозяйства за четыре месяца составил 27 млрд тенге. В отрасль привлечены 1,6 млрд тенге инвестиций, что в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.