В ЗКО сельскохозяйственными культурами засеяли 516 тысяч га
УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Завершена посевная компания в Западно-Казахстанской области, где сельскохозяйственными культурами засеяли свыше 516,3 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации руководителя областного управления сельского хозяйства Берика Есенгалиева, засеяны яровые культуры на площади 287,1 тысяч гектаров. Из них 140,4 тысяч гектаров – зерновые культуры, 110,8 тысяч гектаров – масличные культуры. В области также засеяно 30,8 тысяч га кормовых культур. Картофель, овощи, бахчевые культуры засеяны на площади в 5,1 га. В посевной компании применили 4217 тракторов, 3035 сеялок, 830 рыхлителей, а также 47 посевных комплексов высокопроизводительных марок «Джон Дир», «Флексикойл», «Кейс», «Хорш».
Для проведения весенне-полевых работ на регион было выделено 12 тысяч тонн дизельного топлива по цене в 163 тенге за литр. Сельскохозяйственным товаропроизводителям оказывается всесторонняя государственная поддержка. В этом году на растениеводство выделено более 950 млн тенге субсидий. Также на финансирование весенне-полевых работ через АО «Аграрная кредитная корпорация» был выделен 1 млрд 127 млн тенге.
Следует отметить, что работа была проведена без задержек, даже учитывая, что в регионе на тот момент стояли блокпосты, но для сельхозтоваропроизводителей въезд и выезд был беспрепятственный.
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