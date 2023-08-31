В ЗКО при пожаре спасено и эвакуировано 45 человек, двое погибших

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 31 августа 2023 года в 05 часов 19 минут поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Уральск , ул. Есенжанова 1/1. По приезду установлено, что по данному адресу горело подсобное помещение на 8 этаже многоэтажного жилого дома. Пожар произошел на площади около 60 квадратных метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС.



Силами огнеборцев спасено 18 человек, из них 2 детей, эвакуировано 27 человек, из них 7 детей. В одной из квартир было обнаружено тело мужчины 1973 года рождения с признаками отравления продуктами горения, также в карете скорой помощи скончалась женщина 1979 года рождения. В областную больницу были госпитализированы 2 человека 1965 и 1937 годов рождения с диагнозом отравление угарным газом средней тяжести.

На месте происшествия работали 68 огнеборцев и 20 единиц техники Департамента по ЧС Западно-Казахстанской области.

Пожар локализован в 06 часов 09 минут и полностью ликвидирован в 06 часов 34 минуты.

Причина пожара устанавливается.

Предварительно рассматривается версия - неосторожное обращение с огнем.

Для установления причины пожара на месте работает испытательная пожарная лаборатория.

Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.