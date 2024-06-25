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    19:52, 24 Июнь 2024 | GMT +6

    В ЗКО полицейский на личном автомобиле врезался в лошадь: есть погибший

    ДТП
    Фото: Kazinform

    В Западно-Казахстанской области сотрудник полиции на личном автомобиле столкнулся с лошадью, после чего в него врезалась другая машина. Есть погибший, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, инцидент произошел 23 июня в 00.00, в 6 километрах от села Тоганас Сырымского района.

    — Полицейский 1993 года рождения, ехавший на автомобиле Lada Priora, врезался в лошадь. После чего в его автомобиль врезался Volkswagen Passat, водителем которой был мужчина 1972 года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Volkswagen Passat скончался на месте. Собственнику скота составили административный протокол в соответствии со статьей 408 Кодекса РК об административных правонарушениях «Нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных». Назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование в соответствии с ч. 3 ст. 345 УК РК, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее сообщалось, что полицейский получил огнестрельное ранение в здании ДП ЗКО.

    Теги:
    ДТП ЗКО Скот Происшествия
    Данагуль Карбаева
    Автор
    Данагуль Карбаева
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