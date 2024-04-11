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    11:18, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    40-километровая дамба строится по берегам реки Урал в ЗКО

    Западно-Казахстанская область
    Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

    В Западно-Казахстанской области попрежнему сохраняется угроза наводнения, передает агентство Kazinform.

    строится плотина
    Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

    Как сообщил заместитель акима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, в настоящее время в находящихся под угрозой подтопления областном центре и расположенных по берегам реки Урал (Жайык) около 90 населенных пунктах в Акжайыкском, Борлинском, Байтерекском, Теректинском районах ведутся защитные противопаводковые работы.

    плотина
    Фото: акимат ЗКО

    — Сейчас возводится дамба высотой 1-2,5 метра протяженностью 43 километра. К этой работе привлечены более 250 единиц техники и около 2,5 тысячи человек. Работа продолжается, — сказал К. Айтмухамбетов.

    ЗКО
    Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

    По данным филиала РГП «Казгидромет» в ЗКО, на 08:00 часов 11 апреля уровень реки в городе Уральске повышался на 10 сантиметров в сутки. Так, уровень воды в Урале достиг 728 сантиметров, при опасной отметке 850 сантиметров. На гидропосту Январцево 787 (+15, опасный уровень 1 250 см), в Кушуме 688 (+13, 850 сантиметров), в Тайпаке 410 (+20, 850 см).

    Урал, ЗКО
    Фото: Ғайсағали Сейтақ / Kazinform

    Напомним, ранее сообщалось, что в ЗКО затоплено более 700 дачных домов.

    Теги:
    Регионы Река Урал Строительство Река Жайык Западно-Казахстанская область Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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