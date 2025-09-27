РУ
    20:17, 26 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В ЗКО отопительный сезон начнется в первой половине октября

    В Западно-Казахстанской области планируется полностью завершить подготовку к отопительному сезону до 15 октября, передает агентство Kazinform.

    отопление
    Фото: gov.kz

    Как сообщил корреспонденту агентства Kazinform руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Беймбет Мусин, в связи с погодными условиями в регионе, отопительный сезон должен начаться в первой половине октября.

    При средней температуре +8 °C и ниже в течение трех суток включается тепло.

    — Сначала тепло подается в социальные объекты — школы, больницы. Далее — многоэтажные жилые дома и производственные учреждения, — говорит Б. Мусин.

    По его словам, в настоящее время социальные учреждения полностью готовы к отопительному сезону.

    Что касается многоэтажных жилых домов, то с каждым годом ситуация в общежитиях становится все более тревожной. В Уральске их 5.

    — Причина в том, что жители общежития малоактивны, не имеют формы управления. Они не хотят брать управление в свои руки. Это основная проблема. Сегодня специалисты АО «Жайыкжылукуат» осмотрели и планируют заменить трубы в подвале. В связи с этим жители собирают средства и занимаются заменой труб, — добавил Б. Мусин.

    Теги:
    Отопительный сезон ЗКО Регионы Казахстана Тепловые сети Отопление Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
