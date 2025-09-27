В ЗКО отопительный сезон начнется в первой половине октября

Как сообщил корреспонденту агентства Kazinform руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ЗКО Беймбет Мусин, в связи с погодными условиями в регионе, отопительный сезон должен начаться в первой половине октября.

При средней температуре +8 °C и ниже в течение трех суток включается тепло.

— Сначала тепло подается в социальные объекты — школы, больницы. Далее — многоэтажные жилые дома и производственные учреждения, — говорит Б. Мусин.

По его словам, в настоящее время социальные учреждения полностью готовы к отопительному сезону.

Что касается многоэтажных жилых домов, то с каждым годом ситуация в общежитиях становится все более тревожной. В Уральске их 5.