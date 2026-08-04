Больницы и водопроводы в ЗКО построят за счет 17,7 млрд теңге из возвращенных активов

В Западно-Казахстанской области на строительство объектов социальной инфраструктуры за счет возвращенных государству активов направлено 17,7 млрд теңге, передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру региона.

По данным ведомства, на эти средства уже построены 23 объекта общей стоимостью 4,9 млрд теңге, еще четыре проекта находятся на стадии реализации.

Финансирование направлено на строительство больниц, фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и объектов водоснабжения, которые должны повысить доступность социальных услуг для жителей сельских населенных пунктов.

Одним из завершенных проектов стал новый фельдшерско-акушерский пункт в поселке Шағырлой Сырымского района. Ранее жители почти 50 лет получали медицинскую помощь в здании 1979 года постройки, которое не соответствовало современным требованиям. За специализированной помощью им также приходилось преодолевать 22 километра до районного центра.

Теперь медицинские услуги доступны непосредственно в поселке, где проживают более 620 человек.

Стоимость строительства ФАПа составила 337,8 млн теңге, из которых 136 млн тенге были выделены из Специального государственного фонда, сформированного за счет возвращенных государству активов.

В прокуратуре отметили, что использование средств фонда и ход реализации проектов находятся под постоянным контролем надзорных органов.

Как сообщалось ранее, 6,5 миллиардов теңге выделено на новую поликлинику в Кызылорде.