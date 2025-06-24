В ЗКО грузовик столкнулся с поездом: есть ли утечка опасных веществ

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 23 июня около 13:30 на окраине села.

— На железнодорожном переезде водитель грузовика Shacman 1958 года рождения не пропустил товарный поезд, произошло столкновение. В результате мужчина скончался на месте. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК. Обстоятельства происшествия выясняются, — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, после столкновения грузовика с поездом загорелся локомотив, к тепловозу было прикреплено 90 вагонов.

— В результате столкновения локомотив загорелся, но был полностью потушен. Для предотвращения дальнейших рисков и обеспечения безопасности движения вагоны были оперативно отсоединены от локомотива и доставлены на безопасный участок железной дороги. По предварительным данным, утечка сжиженного газа не зафиксирована. Это позволило избежать экологической и техногенной опасности, — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП на трассе Алматы — Бишкек.