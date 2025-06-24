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    11:51, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    В ЗКО грузовик столкнулся с поездом: есть ли утечка опасных веществ

    В селе Сайкын Бокейординского района Западно-Казахстанской области грузовик столкнулся с поездом, в результате ДТП погиб водитель, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В ЗКО грузовик столкнулся с поездом: есть ли утечка опасных веществ
    Фото: ДЧС ЗКО

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 23 июня около 13:30 на окраине села.

    — На железнодорожном переезде водитель грузовика Shacman 1958 года рождения не пропустил товарный поезд, произошло столкновение. В результате мужчина скончался на месте. В настоящее время проводится досудебное расследование по части 2 статьи 344 УК РК. Обстоятельства происшествия выясняются, — сообщили в ведомстве.

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, после столкновения грузовика с поездом загорелся локомотив, к тепловозу было прикреплено 90 вагонов.

    — В результате столкновения локомотив загорелся, но был полностью потушен. Для предотвращения дальнейших рисков и обеспечения безопасности движения вагоны были оперативно отсоединены от локомотива и доставлены на безопасный участок железной дороги. По предварительным данным, утечка сжиженного газа не зафиксирована. Это позволило избежать экологической и техногенной опасности, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что пять человек погибли в ДТП на трассе Алматы — Бишкек.

    Теги:
    ДТП ЗКО Регионы Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор
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