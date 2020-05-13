В ЗКО филиал партии «Nur Otan» отправил гуманитарную помощь мактааральцам

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - При поддержке депутатов и благотворителей в Западно-Казахстанской области сформировали груз с гуманитарной помощью жителям пострадавшего от подтопления района на юге Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одними из первых откликнулись предприниматели области, депутаты областного маслихата Нургазы Сатбаев, Мурат Джакибаев, Валерий Голоухов, Валерий Крылов, руководство предприятия ТОО «Кублей». В состав гуманитарной помощи вошли продукты питания и предметы первой необходимости: более 1 тонны муки, 1500 литров подсолнечного масла, 2000 консервов местного производства ТОО «Кублей», хозяйственные товары – 1000 штук ведер и пластмассовых тазов, по 300 штук матрасов, подушек и одеял, в большом количестве антисептики местного производства АО «Талап», гигиенические принадлежности, памперсы всех размеров и моющие средства. Груз планируется доставить в Мактааральский район 16 мая.

– Сегодня соотечественники со всех уголков Казахстана стараются помочь пострадавшим от подтопления. Мы тоже не остались в стороне. Закупили товары на сумму более 10 миллионов тенге, организовали транспорт и водителей. К кому обратились мы, ни один не отказался от помощи, дружно и сообща сделали все необходимое. Депутаты активно подключились к благотворительной акции, а также все известные бизнесмены области. Огромная благодарность всем, кто принял участие в благом деле, – отметил первый заместитель председателя Уральского городского филиала партии «Nur Otan» Кенесары Нурша.

Напомним, после сильного дождя и штормового ветра утром 1 мая произошел прорыв дамбы Сардобинского водохранилища в Узбекистане. В результате чего наполнились водой приграничные коллекторы Мактааральского района Туркестанской области, что привело к подтоплению нескольких населенных пунктов в этом районе. В связи с этим в Мактааральском районе Туркестанской области была объявлена чрезвычайная ситуация.

Президент РК поручил оказать помощь пострадавшим от подтопления в Мактааральском районе.