В жилищном строительстве Павлодарской области зафиксирован рост на 12% - Абылкаир Скаков

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Абылкаир Скаков отчитался перед общественным советом Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

Глава региона рассказал членам общественного совета о социально-экономическом развитии в 2020 году и выслушал их пожелания и предложения.

Абылкаир Скаков отметил, что прошедший год в Павлодарской области прошел под знаком укрепления роли гражданского общества. Он напомнил, как общественники и волонтеры принимали участие в борьбе с коронавирусной инфекцией, решении проблем отопительного сезона и другой работе.

«Хотелось бы поблагодарить вас за участие и отзывчивость, - обратился к участникам встречи аким. - Мы непременно продолжим придерживаться курса на взаимодействие с общественностью. Диалог между властью и обществом - это двусторонний процесс, и со своей стороны мы намерены повышать подотчетность перед вами и всеми жителями региона».

Говоря о социально-экономическом развитии региона, Абылкаир Скаков отметил, что базовые отрасли реального сектора экономики показали стабильную и положительную динамику. Объем промышленного производства превысил 2 триллиона тенге, а на крупных предприятиях не допустили сокращения штатов. В 1,3 раза увеличились объемы стройиндустрии и машиностроения.

«В жилищном строительстве зафиксирован рост на 12%, - отчитался аким. - Построены 35 жилых домов на 2280 квартир. Треть из них получили очередники, что в пять раз больше в сравнении с 2019 годом. Жилищный вопрос - наиболее популярный среди обращений от жителей нашей области. Поэтому работа над сокращением очереди на жилье остается нашим приоритетом. Мы попробуем сохранить и по возможности нарастить динамику предоставления жилья из государственного жилого фонда».

Также глава региона рассказал о мерах поддержки малого и среднего бизнеса, особенно пострадавшего во время пандемии. Почти 12 тысяч предпринимателей получили налоговые льготы, 674 бизнесменам приостановили выплату кредитов, объем кредитования бизнеса по государственным программам вырос в 1,5 раза, по области запустили малые индустриальные зоны, где предприниматели работают без уплаты аренды, а также совместно с банком открыли линию беззалогового кредитования молодых бизнесменов «Zhas-Halyk. Ertis».

Приняв к сведению отчет Абылкаира Скакова, члены общественного совета поделились с ним своими проблемами и предложениями. К примеру, глава комиссии по вопросам экологии и охраны окружающей среды совета Владимир Берковский поддержал инициативу по масштабному озеленению населенных пунктов. Активно высаживать деревья он попросил не только внутри сел и городов, но и на территории санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

«Площади санитарно-защитных зон некоторых предприятий уменьшились из-за открытия границы санитарных зон частных производств и строительства жилья, - сказал Владимир Берковский. - Общественные организации, занимающиеся вопросами экологии, предлагают создать объединенную санитарно-защитную зону, своего рода зеленый пояс городов. В создание этого зеленого пояса каждое предприятие должно внести свой вклад в зависимости от количества выбрасываемых вредных веществ. Сейчас санитарно-защитные зоны озеленены всего на 6%, и, исходя из нормативов, на их территории предстоит высадить сотни тысяч деревьев и кустарников. Мы считаем, что эту важную работу предприятия должны выполнить в течение трех лет».

Председатель комиссии по вопросам социально-культурного развития общественного совета Гульбарам Наурызбаева напомнила, что 7 малокомплектных школ в Павлодарской области расположены в приспособленных или старых саманных зданиях.

«Еще в 10 школах котельные расположены внутри помещений, представляя опасность для жизни детей и работников учебных заведений, - подчеркнула Гульбарам Наурызбаева. - Три года назад таких школ в регионе было 44. Надо сказать, что проделана серьезная работа, но в этом направлении нужно двигаться дальше».

Аким области заверил, что все замечания и предложения членов совета будут учтены и для решения проблем, волнующих жителей региона, местные исполнительные органы в обязательном порядке будут работать с общественностью.