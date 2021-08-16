Новости
В Жезказгане загорелся двухэтажный жилой дом
16 Августа 2021 22:44
Поделиться:
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане загорелся двухэтажный жилой дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Instagram ДЧС Карагандинсокй области.
Новости по теме39 женщин прошли процедуру ЭКО за счёт медстрахования в Караганде Уборка урожая началась в Карагандинской области 10 человек плавали на байдарках во время крупного пожара в ЗКО
«16 августа в 17:40 поступило сообщение о пожаре по ул.Ломоносова в г.Жезказган. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение деревянных конструкций 2-х этажного 8-ми квартирного жилого дома. Жильцы самостоятельно эвакуировались из дома до прибытия пожарных», - говорится в сообщении ДЧС.
На месте пожара были задействованы силы и средства ДЧС: 31 человек и 7 единиц техники. Общая площадь горения составила 24 кв. метра. Пожар оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- 39 женщин прошли процедуру ЭКО за счёт медстрахования в Караганде
- Уборка урожая началась в Карагандинской области
- 10 человек плавали на байдарках во время крупного пожара в ЗКО
- Пожарные готовятся к отопительному сезону в ВКО
- Массовую драку устроили отдыхающие на Алаколе
- Паводковая ситуация в Алматы на контроле городских служб
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн