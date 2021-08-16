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В Жезказгане загорелся двухэтажный жилой дом

16 Августа 2021 22:44
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В Жезказгане загорелся двухэтажный жилой дом

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - В Жезказгане загорелся двухэтажный жилой дом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение в Instagram ДЧС Карагандинсокй области.

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«16 августа в 17:40 поступило сообщение о пожаре по ул.Ломоносова в г.Жезказган. На момент прибытия пожарных подразделений происходило горение деревянных конструкций 2-х этажного 8-ми квартирного жилого дома. Жильцы самостоятельно эвакуировались из дома до прибытия пожарных», - говорится в сообщении ДЧС.

На месте пожара были задействованы силы и средства ДЧС: 31 человек и 7 единиц техники. Общая площадь горения составила 24 кв. метра. Пожар оперативно ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

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#Карагандинская область   #Происшествия   #Пожар  
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