В Жетысуской области прокуратуре удалось почти втрое снизить стоимость подключения к природному газу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В настоящее время при реализации введенной по инициативе прокуратуры Жетысуской области дорожной карты удалось снизить стоимость подключения газа в с.Балпык би Коксуского района с 370 тысяч на 170 тысяч тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В селе Мукры проложен трубопровод, благодаря чему 151 домов подключены к природному газу. Завершено благоустройство детских площадок в районном центре.

«Встреча с населением показала нам реальную картину того, что именно сейчас волнует население, – сообщил прокурор области Мадияр Басшыбаев, - поэтому, мы с акиматом области утвердили дорожную карту, куда были включены озвученные населением вопросы со сроками их решений».

Дорожная карта включает в себя мероприятия по решению вопросов как социально-экономического характера в районном масштабе, так и частные вопросы отдельных лиц.

Контроль исполнения мероприятий дорожной карты осуществляется межведомственной рабочей группой, состоящей из руководителей местных исполнительных, государственных и правоохранительных органов.

Эффективность такой практики уже дает результаты, помимо вышеизложенных примеров есть и другие.

К примеру, в Сарканском районе в с.Казыбаева отсутствовал медицинский пункт, после включения указанного вопроса в дорожную карту районным акиматом защищена бюджетная заявка на установку блочно-модульного пункта, и его размещение запланировано на 2023 год.

«Мы продолжим эту практику, и совместными усилиями всех государственных органов приложим все усилия для оперативного разрешения проблем населения», – заключил прокурор области.