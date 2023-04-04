В Жетысуской области от клещей обработают 230 гектаров общественных территорий

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Жетысуской области с наступлением теплой погоды начнется первый тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, парков и скверов общей площадью 230 гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, обработкой будут охвачены районы, которые считаются эндемичными - Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Сарканский районы, города Талдыкорган и Текели. Ежегодно в этих местах регистрируется около 5 случаев заболевания клещевым энцефалитом.

«Для проведения противоклещевых обработок используется инсекто-акарицидный препарат «Фаворит». Для достижения максимального результата в борьбе с иксодовыми клещами обработки проводятся в два тура», - проинформировали в пресс-службе ДСЭК.

Всего на противоклещевую обработку из местного бюджета выделено 5,3 млн тенге.

Ранее санврачи в связи с наступлением сезона активности клещей призвали всех быть острожными и дали советы по защите от клещей.