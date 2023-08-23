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    22:09, 22 Август 2023 | GMT +6

    В Жетысу завершается уборка кормовых культур

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В области Жетысу заготовлено 1 млн 438 тыс. тонн кормов. Всего на основе суточного рациона с учетом 3-4% прироста численности и особенностей содержания скота планируется заготовить 1 млн 983 тыс. тонн кормовых запасов, включая сено, сенаж, солома, силос, кормовое зерно. В уборке кормов задействовано 2397 единиц сельхозтехники, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    По данным областного управления сельского хозяйства, в целях поддержки сельхозтоваропроизводителей области в текущем году выплачено 2,4 млрд тенге субсидий за корма, закупленные в 2022 году.

    Всего в 2022-2023 годах выплачено субсидий на корма в сумме 4,1 млрд тенге.

    При этом в областной филиал «КазАгрофинанс» поступило 7 заявок на сумму 87,2 млн тенге на покупку кормоуборочной техники в лизинг. На сегодняшний день по 2 заявкам заключены договоры, 5 находятся на рассмотрении.

    Работа по заготовке кормов продолжается и близится к завершению.


    Теги:
    Жетысуская область Урожай Сельское хозяйство
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