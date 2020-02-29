В Жетысайском районе запустили солнечную электростанцию

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях снижения дефицита энергии в Жетысайском районе Туркестанской области запустили солнечную электростанцию. Крупный проект за счет собственных средств реализовала немецкая подрядная компания. Стоимость проекта, построенного на месте бывшего мусорного полигона, составляет 2,5 млрд тенге. Мощность станции, раскинувшейся на площади 10,7 га, составляет 4,8 МВт, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию объекта и встретился с иностранными инвесторами.

«Расширяется сотрудничество с соседним Узбекистаном. Прочный мост сотрудничества продвигает стратегические цели и национальные интересы двух стран. У нас общие цели. Стабильная ситуация и с поливной водой. Братские народы всегда свободно общались на протяжении веков. Более того, нас связывают глубокие исторические корни. Поэтому в эпоху глобализации необходимо усилить интеграцию между нашими странами», - сказал глава региона в ходе встречи с аксакалами района.

Вместе с тем, в целях развития города Жетысай акима области ознакомили с проектом застройки объектов предпринимательства, школ, жилых домов на 80 гектарах земли и инженерной инфраструктуры. Кроме того, в ходе встречи с населением обсудили вопросы касательно подключения микрорайонов к центральной системе водоснабжения. Перед руководителями соответствующих отраслей были поставлены конкретные задачи.

Также во время рабочей поездки Умирзак Естаевич посетил многодетную семью, проживающую в ветхом доме, и в которой воспитываются пятеро детей. Глава семейства работает по найму. В постоянной работе нуждается и многодетная мать. Помощь нуждающейся семье в рамках проекта «Қамқорлық» окажет местный предприниматель, который готов построить дом.

Также глава региона встретился с коллективом школы - гимназии №6 имени Б. Момышулы. За последние 15 лет 320 выпускников данного учебного заведения стали обладателями знака «Алтын белгі». Помимо этого, в прошлом году 64 выпускника школы стали обладателями государственных грантов, а два ученика набрали 139 баллов в ходе ЕНТ. В настоящее время здание образцовой школы требует капитального ремонта. В свою очередь аким области заверил, что вопрос с ремонтом будет решен положительно.