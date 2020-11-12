В Жетысае более 800 человек получили госгранты и открыли свое дело

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жетысайском районе в этом году 843 жителя получили государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей. Из них 86 человек прошли обучение основам предпринимательства у специалистов в рамках проекта «Бастау бизнес», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

По первому направлению государственной программы «Еңбек» 536 человек завершили краткосрочное профессиональное обучение, число получателей адресной социальной помощи - 219 человек. Для эффективного использования государственного гранта 43 человека получили средства на приобретение оборудования, 131 человек - на приобретение технического оборудования, 669 человек - на развитие животноводства и птицеводства.

Завершила краткосрочное профессиональное обучение и жительница г. Жетысай Жазира Артыкова. Индивидуальный предприниматель получила государственный грант в размере 555 600 тенге на приобретение швейной машины для обивки автокресел. Сегодня женщина работает над развитием своего дела.



