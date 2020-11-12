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В Жетысае более 800 человек получили госгранты и открыли свое дело

12 Ноября 2020 04:00
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В Жетысае более 800 человек получили госгранты и открыли свое дело

ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Жетысайском районе в этом году 843 жителя получили государственные гранты на реализацию новых бизнес-идей. Из них 86 человек прошли обучение основам предпринимательства у специалистов в рамках проекта «Бастау бизнес», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

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По первому направлению государственной программы «Еңбек» 536 человек завершили краткосрочное профессиональное обучение, число получателей адресной социальной помощи - 219 человек. Для эффективного использования государственного гранта 43 человека получили средства на приобретение оборудования, 131 человек - на приобретение технического оборудования, 669 человек - на развитие животноводства и птицеводства.

Завершила краткосрочное профессиональное обучение и жительница г. Жетысай Жазира Артыкова. Индивидуальный предприниматель получила государственный грант в размере 555 600 тенге на приобретение швейной машины для обивки автокресел. Сегодня женщина работает над развитием своего дела.




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#Малый бизнес   #Туркестанская область  
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