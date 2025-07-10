В Жетысуском районе Алматы завершены работы по укреплению склонов

В 2025 году в Жетысуском районе реализуется масштабная программа по улучшению условий проживания горожан, заявила аким Жетысуского района Ляззат Жылкыбаева.

Она рассказала о текущих проектах по благоустройству, модернизации инженерных сетей и созданию комфортной городской среды.

— Работы ведутся поэтапно и системно. Основной акцент сделан на благоустройство общественных пространств, повышение уровня безопасности и модернизацию инженерной инфраструктуры, — подчеркнула Ляззат Жылкыбаева на брифинге Региональной службы коммуникаций.

В числе приоритетных задач — предотвращение чрезвычайных ситуаций.

— Завершены работы по укреплению склонов на улицах Шелихова и Волочаевская. Угроза оползня устранена, жители могут быть спокойны за свою безопасность, — сообщила она.

Аким района также озвучила данные по инженерной модернизации.

— Совместно с КГП «Алматы Су» ведутся работы по реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения на шести участках общей протяженностью 3,6 километра. Дополнительно ТОО «Алматинские тепловые сети» реализует два проекта по капитальному ремонту теплосетей в микрорайоне Айнабулак-1, — сообщила аким.

Также завершено благоустройство ряда общественных пространств: обновлены парковые зоны в микрорайоне Кокмайса, набережная реки Есентай в микрорайоне Кокжиек, а также территория на улице Черновицкой. Здесь установлены современные детские и спортивные площадки, проведено озеленение, освещение и монтаж малых архитектурных форм.

Кроме того, в 2025 году в рамках программы «Бюджет народного участия» реализуются 30 проектов на общую сумму 2 млрд тенге. Среди них — обустройство дворов, новых зеленых территорий, пешеходных зон и систем автополива.

По словам акима, на стадии активного строительства находится набережная реки Карасу.

— Проводится проектирование капитального ремонта набережных вдоль реки Есентай в микрорайонах Айнабулак-2 и Айнабулак-4, сквера в микрорайоне Кокмайса, пешеходной зоны по улице Палладина и 42 дворов. Все эти территории будут благоустроены с учетом современных стандартов и потребностей жителей, — пояснила Ляззат Жылкыбаева.

Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды: ведется замена и ремонт подъемников на 13 надземных пешеходных переходах, что особенно важно для маломобильных граждан.

Ранее в Алматы обсудили меры по устранению рисков на оползнеопасных участках.