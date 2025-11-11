РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    16:59, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    В Жетысуском районе Алматы выросло промышленное производство и объем инвестиций

    По данным акима Жетысуского района Алматы Ляззат Жылкыбаевой, объем промышленного производства вырос на 13,9% и достиг 320,8 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на городской акимат.

    В Жетысуском районе Алматы выросло промышленное производство и объем инвестиций
    Фото: акимат Алматы

    Инвестиции в экономику составили 93,8 млрд тенге, что способствует дальнейшему развитию производственной и социальной инфраструктуры, отмечает Ляззат Жылкыбаева.

    В Жетысуском районе Алматы выросло промышленное производство и объем инвестиций
    Фото: акимат Алматы

    Сегодня в районе работают 572 промышленных предприятия, из них 51 — крупное и среднее, 521 — малое. Они формируют основу промышленного потенциала Жетысуского района и создают сотни рабочих мест.

    Активный рост наблюдается и в строительной сфере: объем выполненных работ увеличился на 44,5% и достиг 44,4 млрд тенге. Площадь введенного в эксплуатацию жилья выросла на 15%, что говорит о высоких темпах жилищного развития.

    В Жетысуском районе Алматы выросло промышленное производство и объем инвестиций
    Фото: акимат Алматы

    Поддержка бизнеса и стимулирование инвестиций позволили увеличить налоговые поступления в бюджет Алматы на 10,5%, до 258,8 млрд тенге. В районе создано 3 288 новых постоянных рабочих мест.

    По словам акима, реализуемые меры направлены не только на развитие экономики, но и на повышение качества жизни жителей района.

    Инвестиции Промышленность Алматы
    Наталья Мосунова
