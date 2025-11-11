В Жетысуском районе Алматы выросло промышленное производство и объем инвестиций

Инвестиции в экономику составили 93,8 млрд тенге, что способствует дальнейшему развитию производственной и социальной инфраструктуры, отмечает Ляззат Жылкыбаева.

Фото: акимат Алматы

Сегодня в районе работают 572 промышленных предприятия, из них 51 — крупное и среднее, 521 — малое. Они формируют основу промышленного потенциала Жетысуского района и создают сотни рабочих мест.

Активный рост наблюдается и в строительной сфере: объем выполненных работ увеличился на 44,5% и достиг 44,4 млрд тенге. Площадь введенного в эксплуатацию жилья выросла на 15%, что говорит о высоких темпах жилищного развития.

Фото: акимат Алматы

Поддержка бизнеса и стимулирование инвестиций позволили увеличить налоговые поступления в бюджет Алматы на 10,5%, до 258,8 млрд тенге. В районе создано 3 288 новых постоянных рабочих мест.

По словам акима, реализуемые меры направлены не только на развитие экономики, но и на повышение качества жизни жителей района.