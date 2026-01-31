В Жетысу прошли соревнования по сборке и управлению дронами

Мероприятие прошло в IT-хабе Jetisu Digital в городе Талдыкорган в рамках международного конкурса AITU KazRoboDrone 3.0. Организаторами конкурса выступили Высший политехнический колледж совместно с Astana IT University при содействии областного управления цифровых технологий.

Отмечается, что соревнования были приурочены к Году цифровизации и искусственного интеллекта.

Всего в турнире приняли участие 120 школьников и студентов в возрасте от 10 до 21 года. Несмотря на то, что конкурс такого формата проводится в регионе впервые, организаторы отмечают высокий интерес молодежи к беспилотным технологиям.

— Основная цель турнира — не только обучение управлению дронами, но и формирование у участников навыков проектирования и создания собственных беспилотных летательных аппаратов, а также их практического применения, — отметила сеньор-лектор Astana IT University Зарина Кутпанова.

По ее словам, беспилотные технологии уже сегодня используются для мониторинга территорий, тушения пожаров, проведения поисково-спасательных операций, инспекционных работ и в сельском хозяйстве.

— Дроны объединяют сразу несколько дисциплин — программирование, физику, математику, химию и 3D-моделирование. Поэтому развитие навыков сборки и разборки беспилотных аппаратов является одной из приоритетных задач конкурса, — добавила она.

Соревнования проходили в трех возрастных категориях. Участники демонстрировали точность, скорость реакции и стратегическое мышление, управляя дронами на симуляционных трассах.

Победителем в категории Junior стал ученик 9 класса школы-лицея № 5 имени М. Ломоносова Борис Сыс. Он рассказал, что начал обучение с симулятора, что позволило избежать поломок техники при работе с реальными дронами.

— Сначала я тренировался в симуляторе, а потом перешел к полетам на настоящих дронах. Это помогло набраться опыта и не повредить технику, — отметил школьник.

В категории Senior первое место занял студент 3 курса Жетысуского университета имени И. Жансугурова Кирилл Бабиев с результатом 20,533 секунды.

— Соревнования проходят на время, и иногда разница между участниками составляет всего несколько сотых секунды. Это создает сильное напряжение и делает конкурс особенно интересным, — поделился он.

Стоит отметить, что по итогам регионального этапа победители представят область Жетысу на международном этапе конкурса, который пройдет в Астане в феврале.

Отмечается, что региональный этап конкурса организован Astana IT University при поддержке ТОО «Research & Development центр „Казахстан инжиниринг“», а также Центра «Астана дарыны».

Ранее сообщалось, как казахстанские разработчики расширяют линейку «умных» счетчиков и запускают производство дронов.