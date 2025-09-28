В Жетысу отопительный сезон может стартовать раньше запланированной даты

При этом, как сообщили в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в случае существенного понижения среднесуточной температуры наружного воздуха, вопрос о досрочном запуске тепла будет оперативно рассмотрен.

— Мы готовы начать отопительный сезон в установленные сроки. Все объекты социальной сферы и жилой фонд подготовлены. В случае резкого похолодания тепло будет подано досрочно, — отметили в управлении энергетики и ЖКХ области Жетысу.

В регионе полностью завершена подготовка объектов образования, здравоохранения, социальной сферы и многоэтажного жилого фонда. Ведётся финальный этап работ на объектах теплоснабжения, инженерных сетях и продолжается поставка топлива.

Общая потребность региона в угле составляет 397 тысяч тонн. В среднем в сутки в регион доставляется 23 вагона или 1 587 тонн твердого топлива.

Также в крае Жетысу реализуются масштабные инфраструктурные проекты в сфере теплоснабжения. Один из ключевых — строительство парогазовой станции на базе котельной «Баскуат» в Талдыкоргане. Станция обеспечит электрическую мощность 84 МВт и тепловую — 70 Гкал/ч. Проект реализуется в три этапа, два из которых будут завершены уже в декабре этого года.

— Реализация данного проекта позволит дополнительно снизить нагрузку на котельную «Баскуат» на 30% и повысит надёжность теплоснабжения города, — сообщили в ведомстве.

Помимо этого, продолжается модернизация Текелийской ТЭЦ-2: здесь ведётся поэтапное строительство парогазовой установки с общей электрической мощностью 53 МВт и тепловой — 48 Гкал/ч. Реализация проекта создаст дополнительные мощности для подключения новых объектов и улучшения существующей системы теплоснабжения.

В вопросе газификации: из 126 населённых пунктов от Кербулакского района до Талдыкоргана, включая Панфиловский район, уже газифицированы 84, что составляет 58,2%. До конца 2025 года планируется довести уровень газификации до 71,4%. Это обеспечит подключение около 500 тысяч жителей.

Кроме того, завершается строительство магистрального газопровода «Талдыкорган — Ушарал». После завершения проекта доступ к природному газу получат жители всех 192 населённых пунктов региона — свыше 624 тыс. человек, или 92% населения области.

Ранее сообщалось, что Костанай и Рудный уже начинают отопительный сезон.