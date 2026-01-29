В Жетысу экс-замакима осужден за злоупотребление полномочиями

Как установлено судом, при строительстве и реконструкции электросетей в селе Аркарлы Алакольского района чиновник, злоупотребляя служебным положением, подписал акты выполненных работ, которые фактически не были выполнены. В результате на счета подрядной организации были незаконно перечислены бюджетные средства на сумму свыше 189 млн тенге.

Государственным обвинением вина должностного лица была полностью доказана. Его действия квалифицированы по статье 361 части 4 пункта 3 Уголовного кодекса РК — злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия.

Приговором суда Алакольского района заместитель акима признан виновным и приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества. Кроме того, ему назначено пожизненное лишение права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.

В надзорном органе сообщили, что принятые меры подтверждают принцип неотвратимости наказания и равенства всех перед законом независимо от занимаемой должности.

Отмечается, что приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области за растрату в размере 130 млн тенге при строительстве дома был осужден бизнесмен