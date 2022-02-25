В Жанаозене в 2022 году планируется трудоустроить более 2500 человек

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Члены областной комиссии, созданной по поручению акима Мангистауской области для решения проблем занятости населения города Жанаозен, всесторонне изучили рынок труда, основываясь на потенциале субъектов малого и среднего бизнеса и комплексного плана развития Мангистауской области, направленного на социально-экономическое развитие города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По итогам работы комиссии, в текущем году в городе Жанаозен планируется трудоустроить 2570 человек. Будет обеспечено 1434 постоянных рабочих места и 1136 временных рабочих мест.

Точнее:

- 682 человека, стоящих в очереди по 5 категориям в городском центре занятости, будут приняты на работу по действующему алгоритму трудоустройства в нефтегазовую отрасль;

- в учреждениях сервисного обслуживания АО «Озенмунайгаз» предусматривается трудоустройство граждан, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, выбранных согласно рекомендаций группы Народного контроля на 312 созданных рабочих мест.

В рамках Комплексного плана развития будут предусмотрены ремонт городских, внутрипоселковых автомобильных дорог, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Тенге, прокладка водопровода до села Тенге и т. д. Планируется также трудоустроить 155 безработных, заработная плата которых будет начинаться от 150 тысяч тенге. Также в рамках проекта «Жұмыс жасаймын» планируется создать 400 рабочих мест.

Кроме того, за счет частных инициатив будет создано 390 рабочих мест. Заработная плата у этих вакансий будет начинаться от 150 тысяч тенге.

Меры по созданию новых рабочих мест для жителей города будут реализовываться поэтапно.